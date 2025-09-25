Notícias ao Minuto
Teste simples com o polegar pode indicar risco de aneurisma da aorta

Cardiologistas explicam que o chamado “teste do polegar” pode sugerir risco de aneurisma em pessoas com doenças do tecido conjuntivo. Apesar de útil como alerta, o método não substitui exames médicos e deve ser avaliado por especialistas

25/09/2025 05:09

Um simples teste com o polegar pode ajudar a identificar sinais de risco de problemas cardíacos, em especial de aneurisma da aorta, segundo cardiologistas ouvidos pelo HuffPost. A prática não substitui exames médicos, mas pode indicar alterações associadas a doenças do tecido conjuntivo.

 

O teste consiste em dobrar o polegar sobre a palma da mão. Se ele ultrapassar a borda, há indício de elasticidade articular incomum, fator que pode estar ligado à fragilidade das paredes dos vasos sanguíneos. Um estudo de 2021 mostrou que pessoas com esse resultado tinham maior probabilidade de desenvolver aneurisma da aorta ascendente.

Apesar disso, especialistas alertam para as limitações. “O teste não é diagnóstico. Muitas pessoas saudáveis podem ter resultado positivo sem qualquer doença, enquanto pacientes com aneurisma podem apresentar teste normal”, explicou o cardiologista Marc Bonaca.

Se o resultado for positivo, a recomendação é procurar um médico para avaliação e, se necessário, exames complementares. Para Bonaca, não há motivo para pânico imediato, mas o achado deve ser discutido em consultas de rotina.

Além da triagem, hábitos saudáveis ajudam a proteger o coração. Um estudo publicado na Nutrition Research revelou que o consumo diário de cerca de 45 amêndoas pode reduzir o risco de obstrução arterial e doenças cardiovasculares, incluindo diabetes tipo 2 e infartos.

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

Identificado pela primeira vez em 2009, o fungo Candida auris já atinge mais de 40 países e mostra resistência a tratamentos comuns. Potencialmente letal para pacientes vulneráveis, sobrevive em superfícies hospitalares e representa um desafio crescente para a saúde pública global

Notícias ao Minuto | 04:36 - 25/09/2025

