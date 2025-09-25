Distúrbios alimentares e sua dificuldade de tratamento

© <p>Getty Images</p>

Quando se trata de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, eles são muito mais comuns do que poderíamos pensar. De fato, estima-se que 10% da população global sofrerá com um distúrbio alimentar em algum momento de sua vida.

Apesar de números tão altos, nossa compreensão dos transtornos alimentares está longe de ser a ideal. Há uma série de equívocos sobre essas condições que se tornam difíceis de tratar. Para descobrir exatamente quais são esses mitos, clique nesta galeria.