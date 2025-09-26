Diferenças entre vírus, bactérias e fungos: como reconhecer e tratar

© Shutterstock

Alguns microrganismos convivem conosco sem causar danos, mas outros podem provocar doenças graves. Quando falamos em fungos, vírus e bactérias, é comum pensar que são iguais, mas cada um tem características próprias e exige formas específicas de tratamento.

O hospital Cedars-Sinai Medical Center conversou com o médico Fayyaz S. Sutterwala, especialista em doenças infecciosas, para esclarecer as diferenças.

Segundo ele, certos micróbios causam doenças específicas e fáceis de diagnosticar, enquanto outros geram sintomas semelhantes, dificultando a identificação sem exames complementares.

Vírus

Os vírus podem provocar desde resfriados e gripes até doenças mais graves, como ebola, HIV e Covid-19. São os microrganismos mais simples: apenas material genético envolto por uma cápsula de proteína.

Eles só se tornam ativos ao invadir células de organismos vivos, usando-as para se multiplicar. Quando o sistema imunológico não consegue conter essa reprodução acelerada, o vírus destrói células e compromete a saúde.

São transmitidos pelo ar, por tosse e espirros, por fluidos corporais ou por vetores como mosquitos. O tratamento inclui antivirais, repouso, hidratação e medicamentos que aliviam os sintomas. A prevenção é fundamental: vacinas, higiene das mãos e uso de repelente contra insetos transmissores estão entre as principais medidas.

Bactérias

As bactérias podem causar desde infecções urinárias e de garganta até intoxicações alimentares e tuberculose. São maiores e mais complexas que os vírus e conseguem viver em diferentes ambientes, inclusive no corpo humano. Algumas são benéficas, como as que auxiliam a digestão no intestino, mas outras podem liberar toxinas e desencadear reações nocivas.

A transmissão ocorre pelo contato com pessoas doentes, superfícies ou fluidos contaminados, além de alimentos ou água impróprios. O tratamento é feito com antibióticos, embora o uso inadequado desses medicamentos favoreça o surgimento de bactérias resistentes. Assim como nos vírus, a prevenção inclui vacinas e higiene adequada.

Fungos

Fungos podem provocar micoses, candidíase e até doenças graves em pessoas com imunidade baixa. São organismos mais complexos que vírus e bactérias, com estrutura semelhante à dos animais. Muitos vivem no ambiente sem causar danos, e alguns até desempenham funções benéficas no corpo.

Infecções fúngicas são tratadas com antifúngicos, que podem ser pomadas, comprimidos ou medicação intravenosa, dependendo da gravidade. Para prevenir, é importante manter a pele limpa e seca, usar roupas que permitam ventilação, além de evitar andar descalço em duchas públicas e piscinas.

De acordo com Fayyaz S. Sutterwala, reconhecer as diferenças entre vírus, bactérias e fungos é essencial para garantir o diagnóstico e tratamento corretos, além de reforçar a importância da prevenção no dia a dia.