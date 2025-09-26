Notícias ao Minuto
Seria possível trazer humanos de volta após extinção?

Armazenamento óptico de dados 5D pode restaurar a vida humana

26/09/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Genoma humano

Em emocionantes notícias recentes, foi anunciado que cientistas do Reino Unido abriram o caminho para que os humanos, assim como outras espécies, sobrevivam à sua própria extinção por meio de um disco de armazenamento digital quase indestrutível. Pesquisadores inscreveram o genoma humano no que foi apelidado de "Superman memory crystal", um vidro de quartzo fundido que pode armazenar até 360 terabytes de dados digitais, na esperança de que em milhares (ou mesmo bilhões) de anos a vida humana possa ser reproduzida artificialmente acessando essas informações.

Tem curiosidade em saber mais sobre o projeto para reviver a vida humana? Então, clique e se surpreenda!

