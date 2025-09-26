Cuidados na infância: 'olhos brancos' após tirar foto pode indicar tumor

© Divulgação / Alexander. L.Ringeisen

O torcedor mirim do Santos que precisou remover um olho devido a um câncer ocular infantil recentemente ganhou destaque na mídia ao receber uma prótese personalizada com o escudo do time e viajar com a equipe para encontrar Neymar. A história emocionou o país e mostra como o cuidado com a saúde ocular na infância pode transformar vidas, especialmente quando o diagnóstico é precoce.

O retinoblastoma é um câncer ocular raro que afeta a retina, geralmente entre 1 e 3 anos de idade, sendo a faixa crítica de acompanhamento de 1 a 4 anos. Por se tratar de uma doença silenciosa, muitas vezes os sinais passam despercebidos, e o diagnóstico só ocorre quando o tumor já está avançado.

Sinais de alerta que os pais devem observar

Reflexo branco nas fotos: em vez do reflexo vermelho comum em imagens com flash, os olhos da criança aparecem esbranquiçados, um indício importante de atenção imediata;

Estrabismo: olho virando para o lado sem que a criança perceba;

Perda de visão.

“O retinoblastoma é difícil de identificar sem exames específicos. Um reflexo branco nas fotos pode ser o primeiro sinal de que algo precisa ser avaliado por um especialista”, afirma o Dr. Marcello Colombo Barboza, oftalmologista, professor livre-docente em oftalmologia e diretor do Hospital Oftalmológico Visão Laser.

O oftalmologista reforça que pais e tutores devem levar crianças de 1 a 4 anos ao oftalmologista, mesmo sem sintomas aparentes. Somente o exame especializado pode identificar doenças graves como o retinoblastoma em fase inicial.

O tratamento precoce é determinante. Com diagnóstico rápido, o câncer pode ser bloqueado e tratado de forma definitiva, aumentando a chance de cura. Em casos de detecção tardia, a doença pode levar à cegueira e, em situações extremas, ao óbito.

De Olho Nos Olhinhos: conscientização e chamada à ação

O Hospital Visão Laser e seus profissionais são apoiadores da campanha “De Olho Nos Olhinhos”. A iniciativa foi criada pelos pais da pequena Lua, os jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert, visa conscientizar a população e a classe médica sobre a importância do diagnóstico precoce de retinoblastoma. A divulgação é coordenada nacionalmenet pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

A família de Leifert decidiu usar sua experiência pessoal e visibilidade para alertar outras famílias, visto que o diagnóstico tardio da doença de sua filha os motivou a lutar para que outras crianças tenham um final diferente. A campanha, que já alcançou mais de 100 milhões de brasileiros, é um chamado para que pais e responsáveis fiquem atentos aos sinais da doença e procurem ajuda profissional.

Instituto Visão do Bem e o acesso gratuito à saúde ocular

A atuação social do Hospital Visão Laser se estende por meio do Instituto Visão do Bem, que neste ano completou nove anos de atuação em parceria com o Sistema Único de Saúde. Recentemente, o instituto realizou ações com mais de 600 crianças para oferecer atendimento oftalmológico gratuito na região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, com equipes multiprofissionais. Em casos elegíveis, houve também distribuição gratuita de óculos de grau com o objetivo de garantir uma visão com mais qualidade.

