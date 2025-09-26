Bicarbonato de sódio: o 'remédio esquecido' que pode transformar a saúde

© Reprodução

Escondido em prateleiras de cozinhas e farmácias, o bicarbonato de sódio já ocupou um papel central na medicina. Durante a epidemia de gripe de 1924, nos Estados Unidos, ele foi amplamente utilizado para prevenir e tratar a doença.

Quase um século depois, pesquisas voltam a apontar para seus benefícios, que vão desde o suporte ao sistema digestivo até a possibilidade de auxiliar no combate ao câncer.

Mas se tem tantos efeitos, por que caiu em desuso? A resposta, segundo o médico nutrologista Dr. Adriano Faustino, desenvolvedor do Protocolo C.A.U.S.A. – Câncer, Autocuidado, Unidade, Saúde e Ação e um dos maiores especialistas em medicina integrativa do Brasil, é simples:

“O bicarbonato de sódio é barato e não pode ser patenteado. Em um mercado dominado pela indústria farmacêutica, substâncias sem potencial comercial acabam sendo deixadas de lado, mesmo quando apresentam eficácia.”

Sete usos reconhecidos do bicarbonato de sódio

Equilíbrio do pH do corpo

O bicarbonato é uma substância alcalina que ajuda a neutralizar a acidez excessiva, mantendo o equilíbrio interno essencial para as funções vitais.

“Um pH equilibrado garante que o organismo funcione em harmonia. O bicarbonato age como um estabilizador temporário, evitando sobrecargas”, explica o Dr. Faustino.

Saúde oral

Neutraliza a acidez da boca, prevenindo cáries, desgaste do esmalte e contribuindo para gengivas mais saudáveis e hálito fresco.

Antiácido natural

Alivia rapidamente azia, queimação e indigestão ao neutralizar o excesso de ácido no estômago.

Recuperação muscular

Muito usado por atletas no passado, ajuda a neutralizar o ácido lático produzido nos treinos intensos, reduzindo fadiga e desconforto muscular.

Proteção renal

Atua como suporte aos rins, neutralizando ácidos em excesso no sangue e prevenindo sobrecargas nesses órgãos.

Auxílio digestivo

Reduz a sensação de inchaço e peso após as refeições, favorecendo uma digestão mais leve.

Desodorante natural

Neutraliza ácidos e bactérias responsáveis pelo mau odor, oferecendo uma alternativa simples e sem químicos agressivos.

Uma ferramenta esquecida pela modernidade

“O bicarbonato não é uma cura milagrosa, mas é uma ferramenta poderosa. Ele ajuda a reequilibrar o organismo e proteger a saúde de forma acessível e eficaz”, conclui o Dr. Adriano Faustino.

Com custo baixo e efeitos múltiplos, o bicarbonato de sódio volta ao debate científico e clínico como um dos exemplos mais claros de como soluções simples podem ter grande impacto na saúde.