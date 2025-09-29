Coisas comuns que são mais sujas do que imaginamos

© Shutterstock

O corpo humano é projetado para resistir e combater doenças, mas nem sempre é bem-sucedido. Às vezes, germes e bactérias conseguem entrar em nosso organismo, deixando-nos debilitados por dias. E, frequentemente, é difícil identificar exatamente o que causou a doença.

Recentemente, estudos globais identificaram alguns objetos com os quais interagimos diariamente que, surpreendentemente, estão cobertos por mais germes do que imaginamos. Ficou curioso? Clique nesta galeria para descobrir quais itens do dia a dia você realmente deveria limpar com mais frequência.