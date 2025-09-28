Sol em Libra traz novas oportunidades de emprego para estes signos

© Shutterstock

Você pode ter esperado meses por essa oportunidade — e ela finalmente chegou: um novo emprego. A candidatura foi feita há algum tempo e, agora, a resposta tão desejada aparece. É exatamente assim que algumas pessoas vão se sentir em breve.

De acordo com a astróloga Jimena La Torre, citada pelo Rio Negro, estes são os signos que terão muita sorte e receberão uma oferta de emprego irrecusável. Mesmo quem já está em boa fase profissional vai ver tudo melhorar ainda mais. Veja se o seu signo está na lista:

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

“Os nativos deste signo serão protagonistas. Estão em posição de abrir portas no ambiente de trabalho, com projetos consolidados e propostas confirmadas. É hora de focar na criatividade e confiar em novas alianças.”

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

“Com o Sol em um signo de ar relacionado, os aquarianos terão a chance de mostrar sua originalidade e se destacar em suas áreas de atuação. Receberão propostas inesperadas que podem impulsionar o crescimento profissional.”

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

“Embora seja de um elemento diferente, Capricórnio se beneficia porque Libra ativa a casa das realizações e objetivos. É uma semana crucial para receber reconhecimento ou fechar negócios importantes que consolidem sua carreira.”



E quais signos terão mais sorte neste outono?

A astróloga MaKayla McRae, citada pela Parade, traz boas notícias para três signos que vão viver um período de muita sorte.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É provável que comecem a se sentir “em sintonia em seus relacionamentos pessoais e práticos”. Podem esperar mais confiança durante a temporada de aniversário, o que resultará em “novos capítulos de amor-próprio”.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpianos terão meses de confiança, carisma e otimismo. Durante o outono, serão desafiados “a se libertar de velhas camadas e abraçar uma versão mais elevada de si mesmos”.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Nos próximos meses, “a vida abrirá novas oportunidades de expansão”. É provável que os sagitarianos assumam o protagonismo em diversas áreas de sua vida durante o outono.

Leia Também: Cinco signos que vão ter uma agradável surpresa na conta bancária