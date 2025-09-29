Conheça os alimentos que podem ajudar a melhorar o seu humor

© Shutterstock

29/09/2025

Diversas pesquisas científicas têm mostrado que a alimentação pode desempenhar um papel importante no combate à ansiedade, ao estresse e até aos primeiros sinais de depressão. Incluir nutrientes específicos no dia a dia pode contribuir para a regulação do humor e para a saúde mental em geral.

Segundo uma revisão publicada no Therapeutic Advances in Psychopharmacology, os ácidos graxos ômega-3, presentes em peixes como o salmão, estão associados à melhora do bem-estar psicológico e podem auxiliar em transtornos psiquiátricos (Sage Journals). Já uma meta-análise publicada na JAMA Network Open mostrou que o consumo regular de ômega-3 ajuda a reduzir sintomas de ansiedade (JAMA Network).

Veja alguns dos alimentos que especialistas indicam como aliados da saúde mental:

Salmão e outros peixes ricos em ômega-3: auxiliam na função cerebral e na regulação do humor.

Chocolate meio amargo: contém flavonoides que estimulam a liberação de serotonina, neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar.

Banana: fonte de triptofano e potássio, contribui para a redução do estresse.

Aveia: rica em fibras, evita picos de glicose no sangue que podem gerar irritabilidade.

Frutas vermelhas: carregadas de antioxidantes que protegem as células cerebrais.

Lentilhas, feijões e ovos: fontes de vitaminas do complexo B, ferro e proteínas, nutrientes essenciais para energia e equilíbrio emocional.

Frutos secos e sementes (chia, abóbora): fornecem magnésio, triptofano e gorduras boas, importantes para neurotransmissores.

Vegetais como brócolis, couve e cogumelos: ricos em vitaminas e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e reduzem inflamações cerebrais.

Iogurte natural: contém probióticos que favorecem a microbiota intestinal, cada vez mais associada à saúde mental.

Além da escolha dos alimentos, especialistas reforçam que a consistência da dieta é fundamental. Uma alimentação variada e equilibrada, associada a hábitos de vida saudáveis como exercícios físicos, sono adequado e manejo do estresse, potencializa os efeitos positivos sobre o bem-estar psicológico.