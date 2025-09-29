Regra ABCDE ajuda a identificar sinais de câncer de pele, alerta médico

© Shutterstock

O médico britânico Suraj Kukadia, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, divulgou uma orientação prática para ajudar o público a reconhecer sinais suspeitos de câncer de pele e saber quando procurar um dermatologista, sobretudo diante de possíveis melanomas, o tipo mais agressivo da doença.

De acordo com o especialista, a avaliação pode seguir a regra ABCDE:

Assimetria: quando as metades da pinta são diferentes.

Borda: contornos irregulares ou serrilhados.

Cor: presença de duas ou mais tonalidades na mesma lesão.

Diâmetro: tamanho superior a 6 milímetros, equivalente à borracha de um lápis.

Evolução: mudanças ao longo do tempo em tamanho, formato, cor, além de coceira ou sangramento.

Kukadia ressalta que melanomas podem surgir em áreas pouco lembradas, como costas, pernas, solas dos pés, palmas das mãos, couro cabeludo, região genital e até dentro dos olhos. A recomendação é buscar avaliação médica ao notar qualquer alteração incomum, já que o diagnóstico precoce aumenta de forma significativa as chances de sucesso do tratamento.

Sinais a observar no dia a dia

A melhor forma de identificar mudanças é inspecionar todo o corpo de uma a duas vezes por ano, de preferência diante do espelho. Observe também as costas, atrás das orelhas, o couro cabeludo e a planta dos pés. Procure por manchas, sinais ou pintas irregulares que mudem de tamanho, forma ou cor, além de feridas que não cicatrizam em mais de um mês. Sempre que possível, peça a alguém para ajudar a examinar regiões de difícil visualização e fotografe sinais maiores para acompanhar a evolução.

Outros indicadores importantes

Nem todo câncer de pele segue o padrão clássico do ABCDE. No câncer de pele não melanoma podem aparecer pequenas feridas ou nódulos esbranquiçados, rosados ou avermelhados, que coçam, formam crostas, sangram por semanas ou crescem rapidamente, além de verrugas que aumentam de tamanho. Já no melanoma é comum o aparecimento de uma pinta escura com bordas irregulares, que pode coçar e descamar, ou a transformação de um sinal já existente que passa a crescer e mudar de cor e forma.

Quando procurar o médico

Procure um dermatologista sempre que notar alterações em um sinal, pinta ou mancha. Na maioria dos casos a lesão não será maligna, mas o acompanhamento clínico é essencial para decidir entre observar ao longo do tempo ou realizar a remoção cirúrgica quando houver indícios de malignidade. Uso diário de protetor solar, proteção física contra o sol e evitar exposição prolongada continuam sendo as medidas mais eficazes de prevenção.