Seis tipos de roupa que você deve sempre lavar do avesso

© Shutterstock

29/09/2025 14:00 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Lavar roupas do avesso pode não ser necessário em todas as peças, mas em alguns casos é essencial para prolongar a durabilidade e evitar gastos desnecessários no futuro. Especialistas do Good Housekeeping Institute e da AspenClean listaram quais itens devem ser lavados dessa forma e quais precisam de cuidados ainda mais especiais.

Peças que devem ser lavadas do avesso:

Calças jeans: principalmente as escuras, que podem perder cor e apresentar desgaste em bolsos e bainhas. Fechar zíperes e botões ajuda a preservar o tecido.

Roupas com acessórios: camisas, casacos e peças com lantejoulas ou bordados ficam mais protegidas se lavadas do avesso.

Camisetas e camisas estampadas ou bordadas: virar ajuda a manter as cores vivas e evitar desgaste nos desenhos.

Sacos reutilizáveis: acumulam sujeira no interior, que só sai corretamente quando lavados pelo avesso.

Leggings e roupas esportivas: o contato direto com o suor exige a lavagem pelo lado interno para maior higiene e durabilidade.

Meias: o suor e a oleosidade ficam concentrados na parte interna. A exceção é para meias muito sujas por fora ou usadas diretamente no chão.

Peças que devem ser lavadas à mão:

Segundo Alicia Sokolowski, CEO da AspenClean, fibras naturais como lã e caxemira podem encolher ou deformar na máquina. O mesmo vale para roupas de renda e seda, que podem rasgar ou perder a cor. Bordados e lantejoulas também devem ser lavados manualmente para evitar danos.

O cuidado simples de virar certas peças do avesso e reservar outras para a lavagem à mão garante maior durabilidade, cores preservadas e tecidos em melhor estado por mais tempo.