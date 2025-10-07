Notícias ao Minuto
Países com os animais mais perigosos do mundo: Brasil surpreende

Você vai querer manter distância (e talvez um kit de primeiros socorros por perto).

É um fato bem conhecido: o reino animal é tão cativante quanto perigoso. Embora predadores como tigres, tubarões e cobras dominem nossa imaginação, eles são apenas os mais famosos... Em todo o mundo, uma variedade impressionante de criaturas representa ameaças reais aos humanos, desde insetos venenosos e répteis até mamíferos surpreendentemente agressivos.

Esses perigos não são aleatórios. A diversidade da vida selvagem é moldada pelo ambiente, pela evolução e pelos instintos de sobrevivência, às vezes resultando em características belas, bizarras e letais. Não é de se admirar que algumas regiões se destaquem por abrigar uma maior concentração de animais perigosos, onde até mesmo um breve encontro pode se tornar mortal.

Clique na galeria para descobrir quais países abrigam os habitantes mais perigosos da natureza e o Brasil está na lista.

