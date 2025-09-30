Notícias ao Minuto
Coisas que fazem seu banheiro ficar mais sujo do que parece

O quão sujo é seu banheiro?

Notícias ao Minuto

© Shutterstock

Notícias Ao Minuto
30/09/2025 13:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Higiene

Sabia que alguns produtos tradicionalmente guardados no banheiro devem ser guardados em outro lugar? Coisas como escovas de dentes e medicamentos, por exemplo, não se dão bem no ambiente quente e úmido de um banheiro, não importa o quão bem você esfregue a pia e o vaso sanitário. Além disso, esses itens e muitos outros semelhantes podem promover problemas de saúde e higiene que você normalmente nunca associaria ao lugar onde você toma banho.

Então, o quão sujo seu banheiro ainda fica depois de limpo? Clique e descubra o que deve ser guardado em outro cômodo.

