Ataque cardíaco: 11 sinais de alerta que você não pode ignorar

© Shutterstock

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do coração é bloqueado de forma súbita, provocando a morte das células daquela região. Esse bloqueio costuma ser causado por um coágulo em uma artéria coronária. Identificar os sinais pode ser difícil, já que os sintomas podem variar e até se confundir com outras doenças.

Segundo especialistas ouvidos pelo site The Healthy, alguns sinais devem acender o alerta:

Sensação de estar sendo abraçado com força Fadiga inexplicável Dores nas costas, braços e peito Dor durante o exercício Falta de ar sem explicação Insônia e falta de ar ao acordar Azia Dores de estômago Desconforto na garganta e no pescoço Suor sem motivo aparente Vertigens ou desmaios

No Brasil, os casos de infarto mais que dobraram nos últimos 15 anos. Um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia, que analisou registros do SUS entre 2008 e 2022, mostra que a média mensal de internações subiu de 5.282 para 13.645 entre os homens, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a elevação foi proporcional.

Os pesquisadores também confirmaram que o inverno é a estação com maior incidência: em 2022, o número de infartos foi 27% superior no inverno em comparação ao verão, entre homens e mulheres.

As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2022, cerca de 400 mil pessoas perderam a vida em decorrência dessas enfermidades, segundo o Ministério da Saúde. Especialistas reforçam que medidas de prevenção simples, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico, são essenciais para reduzir os riscos.

Brasil faz 19,8 mil transplantes de órgãos em 2025 e mantém alta histórica A maior demanda por transplantes no país é de rim, com 43.867 pacientes na fila, seguida por córnea (33.260), fígado (2.305) e coração (448) Folhapress | 07:48 - 27/09/2025



