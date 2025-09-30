Notícias ao Minuto
Ataque cardíaco: 11 sinais de alerta que você não pode ignorar

Especialistas apontam sintomas que podem indicar um infarto, como pressão no peito, dor nas costas, fadiga e falta de ar. No Brasil, casos de infarto mais que dobraram nos últimos 15 anos, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce

30/09/2025 07:20

Coração

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do coração é bloqueado de forma súbita, provocando a morte das células daquela região. Esse bloqueio costuma ser causado por um coágulo em uma artéria coronária. Identificar os sinais pode ser difícil, já que os sintomas podem variar e até se confundir com outras doenças.

 

Segundo especialistas ouvidos pelo site The Healthy, alguns sinais devem acender o alerta:

  1. Sensação de estar sendo abraçado com força
  2. Fadiga inexplicável
  3. Dores nas costas, braços e peito
  4. Dor durante o exercício
  5. Falta de ar sem explicação
  6. Insônia e falta de ar ao acordar
  7. Azia
  8. Dores de estômago
  9. Desconforto na garganta e no pescoço
  10. Suor sem motivo aparente
  11. Vertigens ou desmaios

No Brasil, os casos de infarto mais que dobraram nos últimos 15 anos. Um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia, que analisou registros do SUS entre 2008 e 2022, mostra que a média mensal de internações subiu de 5.282 para 13.645 entre os homens, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a elevação foi proporcional.

Os pesquisadores também confirmaram que o inverno é a estação com maior incidência: em 2022, o número de infartos foi 27% superior no inverno em comparação ao verão, entre homens e mulheres.

As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2022, cerca de 400 mil pessoas perderam a vida em decorrência dessas enfermidades, segundo o Ministério da Saúde. Especialistas reforçam que medidas de prevenção simples, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico, são essenciais para reduzir os riscos.

Brasil faz 19,8 mil transplantes de órgãos em 2025 e mantém alta histórica

Brasil faz 19,8 mil transplantes de órgãos em 2025 e mantém alta histórica

A maior demanda por transplantes no país é de rim, com 43.867 pacientes na fila, seguida por córnea (33.260), fígado (2.305) e coração (448)

Folhapress | 07:48 - 27/09/2025


 

