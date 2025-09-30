Ataque cardíaco: 11 sinais de alerta que você não pode ignorar

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do coração é bloqueado de forma súbita, provocando a morte das células daquela região. Esse bloqueio costuma ser causado por um coágulo em uma artéria coronária. Identificar os sinais pode ser difícil, já que os sintomas podem variar e até se confundir com outras doenças.
Segundo especialistas ouvidos pelo site The Healthy, alguns sinais devem acender o alerta:
- Sensação de estar sendo abraçado com força
- Fadiga inexplicável
- Dores nas costas, braços e peito
- Dor durante o exercício
- Falta de ar sem explicação
- Insônia e falta de ar ao acordar
- Azia
- Dores de estômago
- Desconforto na garganta e no pescoço
- Suor sem motivo aparente
- Vertigens ou desmaios
No Brasil, os casos de infarto mais que dobraram nos últimos 15 anos. Um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia, que analisou registros do SUS entre 2008 e 2022, mostra que a média mensal de internações subiu de 5.282 para 13.645 entre os homens, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a elevação foi proporcional.
Os pesquisadores também confirmaram que o inverno é a estação com maior incidência: em 2022, o número de infartos foi 27% superior no inverno em comparação ao verão, entre homens e mulheres.
As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no Brasil. Somente em 2022, cerca de 400 mil pessoas perderam a vida em decorrência dessas enfermidades, segundo o Ministério da Saúde. Especialistas reforçam que medidas de prevenção simples, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico, são essenciais para reduzir os riscos.