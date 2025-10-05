As maiores fraquezas e qualidades que você tem, de acordo com seu signo

© Shutterstock

Quanto mais velhos ficamos e quanto mais experiências acumulamos, melhor e mais profundamente nos conhecemos. A gente aprende sobre o que gostamos e o que não gostamos, quais são os nossos pontos fortes e fracos. Esta talvez seja a verdadeira jornada da vida. No entanto, para algumas pessoas pode ser mais difícil se conhecer e se reconhecer do que para outras. E é aí que entra a astrologia! Ela pode ser ferramenta útil nessa autodescoberta.

Na galeria, descubra suas qualidades e fraquezas, de acordo com seu signo astrológico.

Leia Também: Os cinco signos que são mestres da ambição