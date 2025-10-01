Notícias ao Minuto
Quando o amor se torna uma obsessão? Há nome para isso!

Será que isso é amor, desejo ou limerência?

01/10/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Relacionamentos

Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente já se perguntou se os sentimentos que estava tendo por alguém eram amor real ou apenas desejo. Mas sabia que há uma outra categoria de conexão pessoal que muita gente vivencia? Limerência é um estado particular de profunda paixão que pode parecer estranhamente semelhante aos estágios iniciais do amor — uma má interpretação capaz de levar a consequências perigosas.

Clique e descubra tudo o que você precisa saber sobre as características e estágios da limerência e as soluções para superá-la.

