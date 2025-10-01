Notícias ao Minuto
Procurar

Estudo revela que reposição de vitamina C no cérebro atrasa Alzheimer

Pesquisadores do i3S, em Portugal, descobriram que restaurar os níveis de vitamina C nas células de defesa do cérebro normaliza seu funcionamento e atrasa o avanço do Alzheimer. A estratégia pode abrir caminho para novos medicamentos e também ajudar em outras doenças neurodegenerativas

Estudo revela que reposição de vitamina C no cérebro atrasa Alzheimer

© Lusa

Notícias ao Minuto
01/10/2025 05:05 ‧ há 24 minutos por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Europa

Pesquisadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S) identificaram que restaurar os níveis de vitamina C em células de defesa do cérebro pode retardar o início e a progressão do Alzheimer.

 

Segundo o estudo, publicado na revista científica Redox Biology, o transporte da vitamina C para dentro das células da microglia — responsáveis pela resposta imune no sistema nervoso central — foi capaz de normalizar seu funcionamento em modelos pré-clínicos da doença. Esse processo, de acordo com os cientistas, não só atrasou o surgimento dos sintomas como também desacelerou a evolução do Alzheimer em estágios iniciais.

Camila Portugal, primeira autora da pesquisa, destacou que o restabelecimento dos níveis de vitamina C foi suficiente para devolver o equilíbrio da microglia. Já João Relvas, coordenador do estudo e professor da Faculdade de Medicina do Porto, reforçou que a chave está na captação da substância, e não apenas na suplementação. “Por mais vitamina C que seja ingerida, sem o transportador funcionando, ela não chega às células da microglia”, explicou.

A equipe utilizou engenharia genética para aumentar a expressão do transportador SVCT2, responsável por levar o ascorbato (vitamina C) para dentro da célula. O próximo passo é identificar fármacos que possam estimular esse mesmo mecanismo. “O ideal seria que o paciente tomasse um medicamento capaz de aumentar a atividade do transportador, garantindo a entrada da vitamina C na microglia e oferecendo proteção contra o Alzheimer”, afirmou o pesquisador Renato Socodato.

Os cientistas acreditam que a estratégia pode ser aplicada também em outras doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, já que a queda da vitamina C no cérebro está associada a processos de inflamação neuronal.

O i3S ressalta que a vitamina C é essencial para a saúde cerebral, atuando como antioxidante e protegendo neurônios e células da glia. Durante o envelhecimento e em doenças como o Alzheimer, esses níveis caem significativamente e não são repostos de maneira eficaz apenas com suplementação oral ou endovenosa.

Um exame oftalmológico anual pode detectar Alzheimer precocemente

Um exame oftalmológico anual pode detectar Alzheimer precocemente

Cientistas descobriram que alterações nos vasos da retina podem indicar risco de Alzheimer até 20 anos antes dos primeiros sintomas. Exames oftalmológicos de rotina podem se tornar aliados importantes na detecção precoce e prevenção de doenças neurodegenerativas

Notícias ao Minuto | 07:00 - 29/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

lifestyle

Profissão

Os problemas de saúde em ser comissário de bordo

2

lifestyle

Como lavar roupa

Seis tipos de roupa que você deve sempre lavar do avesso

3

lifestyle

Europa

Estudo revela que reposição de vitamina C no cérebro atrasa Alzheimer

4

lifestyle

Bem Estar

Bicarbonato de sódio: o 'remédio esquecido' que pode transformar a saúde

5

lifestyle

Coração

Ataque cardíaco: 11 sinais de alerta que você não pode ignorar

6

lifestyle

horóscopo

Os signos que fazem tudo e mais alguma coisa para alcançar os seus sonhos

7

lifestyle

Higiene

Coisas que fazem seu banheiro ficar mais sujo do que parece

8

lifestyle

Trabalho

Saúde mental segue como tabu em entrevistas de emprego, aponta pesquisa

9

lifestyle

Ansiedade

Conheça os alimentos que podem ajudar a melhorar o seu humor

10

lifestyle

Bem-estar

Formas eficientes de superar uma tragédia e reconstruir a vida!