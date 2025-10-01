Como será outubro para cada signo: "Mês marcado por grandes tensões"

© Shutterstock/Lifestyle ao Minuto

01/10/2025 06:50 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Depois de um setembro bastante intenso, outubro pede serenidade para lidar com a onda emocional que cresce e para direcionar a energia de forma construtiva.

O mês será marcado por fortes tensões, principalmente entre os elementos Ar e Água, o que torna mais difícil equilibrar razão e sentimentos.

Libra e Escorpião ganham destaque: o primeiro traz ponderação e busca por equilíbrio; o segundo desperta desejos e intensifica emoções. Ao longo de outubro, a força do elemento Água aumenta, e cultivar a paz interior será fundamental para atravessar as grandes ondas emocionais previstas, sobretudo na última semana.



Áries (21 de março a 19 de abril)

A vontade e a determinação estão em alta, mas a energia física pode não acompanhar. Será preciso escolher bem onde investir esforço. O confronto com opiniões contrárias pode gerar irritação, mas evite reagir no impulso. A Lua Cheia do dia 7 testa sua objetividade. No campo afetivo, prefira gestos de apoio a grandes demonstrações de paixão.

Conselho do mês: descanse mais e direcione sua energia com critério.



Touro (20 de abril a 20 de maio)

A objetividade está em destaque. Use o senso prático para lidar com situações desafiadoras. Após o dia 13, será mais fácil buscar acordos, mas evite idealizar os outros. O charme aumenta na segunda quinzena, favorecendo relações afetivas. No fim do mês, a energia pode cair: valorize o descanso e o apoio emocional.

Conselho do mês: encontre serenidade para enfrentar pressões externas.



Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A comunicação e a energia vital estão favorecidas. É um bom momento para estudos, investigações e projetos que exigem análise. Tome cuidado com palavras ríspidas e discussões desnecessárias. Na segunda quinzena, novas parcerias podem surgir, especialmente com a Lua Nova do dia 21.

Conselho do mês: esteja realmente presente em cada situação.



Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O contato com opiniões contrárias pode ser desgastante, mas trará crescimento pessoal. A Lua Cheia do dia 7 desafia você a equilibrar suas necessidades e as dos outros. Na segunda metade do mês, a diplomacia será sua aliada. Intensifique o cuidado com a vida emocional.

Conselho do mês: semeie amor e colherá bem-estar.



Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A objetividade ajuda a tomar decisões importantes. O mês pede mais profundidade nas comunicações e controle da impulsividade. Nas relações, será preciso mais diplomacia, principalmente na segunda quinzena. A última semana pode ser marcada por tensões; busque atividades criativas para canalizar emoções.

Conselho do mês: respire antes de reagir.



Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O início do mês favorece a autoestima e as relações próximas. A partir do dia 6, a análise tende a ficar mais crítica. O período entre os dias 20 e 29 é ideal para colocar ideias em prática, equilibrando razão e intuição.

Conselho do mês: valorize a vida interior.



Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Até o dia 23, vitalidade e expressão pessoal estão em alta. O diálogo e a socialização estão favorecidos, mas a Lua Cheia do dia 7 pode trazer tensões. Evite reprimir sentimentos: eles precisam ser acolhidos. A Lua Nova do dia 21 é ideal para renovar energias e sonhos.

Conselho do mês: tome decisões com coragem e siga em frente.



Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O mês traz coragem e determinação, mas será preciso evitar atitudes obsessivas. A comunicação está favorecida a partir da segunda semana, permitindo diálogos intensos. As emoções ficam mais fortes na segunda metade do mês: expresse-se com tato. Na última semana, o magnetismo pessoal estará em alta.

Conselho do mês: use seu poder com consciência.



Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Objetividade e análise prática marcam o início de outubro. A primeira quinzena pode trazer conflitos de valores; busque equilíbrio nas relações. A partir da segunda metade do mês, as emoções ganham força e será necessário cuidado com a forma de se expressar.

Conselho do mês: paciência e realismo serão essenciais.



Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

O mês pode trazer frustrações com ideias divergentes. Não reprima sentimentos; encontre espaço para se expressar. Na segunda metade de outubro, avalie desequilíbrios nas relações afetivas. Na vida profissional, disciplina e responsabilidade continuam sendo seus maiores aliados.

Conselho do mês: equilibre trabalho com pausas para reflexão.



Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Vitalidade e comunicação estão favorecidas, mas é preciso manter o realismo. Diferenças de ideias podem gerar irritação: pratique a flexibilidade. Emoções intensas podem atrapalhar a racionalidade, então reserve momentos de calma. Relações ganham força quando há cooperação.

Conselho do mês: saber mudar de rota é sinal de inteligência.



Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A energia emocional está ampliada e pode ser transformada em coragem e persistência. Diferenças de valores trarão desafios, mas também oportunidades de crescimento. Na vida afetiva, será importante mostrar sentimentos por meio de gestos concretos. A última semana pede recolhimento e autocuidado.

Conselho do mês: alimente as emoções positivas para realizar seus objetivos.

Pode ler mais previsões da astróloga Cláudia Matias no ‘website’ Aquário no Horizonte.