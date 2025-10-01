Treinar em jejum emagrece? Veja o que diz a ciência

© Shutterstock

Especialistas em saúde e atividade física há muito discutem os efeitos do exercício em jejum, uma prática bastante difundida entre influenciadores digitais e adeptos do mundo fitness. Mas afinal, qual é o melhor momento do dia para treinar? E é necessário se alimentar antes da atividade física?

Um estudo recente, intitulado Efeitos do exercício em jejum versus em estado alimentado no desempenho e no metabolismo pós-exercício: uma revisão sistemática e meta-análise, conduzido por Aird, Davies e Carson, analisou justamente essa questão. Os pesquisadores compararam os efeitos corporais de diferentes tipos de exercícios realizados em jejum e após a ingestão de alimentos.

Os resultados apontam que treinar sem se alimentar pode, de fato, aumentar a chamada oxidação de gordura, um processo metabólico que transforma gordura em energia. Essa característica ajuda a explicar por que muitos associam a prática ao emagrecimento. No entanto, os cientistas ressaltam que essa estratégia é mais indicada para exercícios aeróbicos leves, como caminhadas.

Já em atividades de maior intensidade ou longa duração, a recomendação é se alimentar antes do treino. Isso porque a ingestão prévia de alimentos melhora o desempenho, aumenta a energia disponível e contribui para uma execução mais eficiente dos exercícios.

O estudo também alerta que não é correto associar o exercício em jejum diretamente ao ganho de massa muscular ou à perda acelerada de gordura corporal. Embora a prática possa facilitar pequenas mudanças na composição corporal, ainda não existem evidências suficientes para estabelecer benefícios consistentes.

Por isso, os autores defendem a realização de mais pesquisas sobre os efeitos da oxidação de gordura e reforçam que cada estratégia deve considerar tanto o tipo de exercício quanto os objetivos individuais de quem treina.