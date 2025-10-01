Os cinco signos que são mestres da ambição

© Shutterstock

A ambição dos signos pode se medir pela coragem que é exigida em determinadas situações, aponta a astróloga Bre Avery Zacharski ao site de 'Lifestyle Chipchick'. Acrescenta a especialista que a característica da ambição pode ser reconhecida, por exemplo, “quando fica até tarde no trabalho” ou quando aceita uma derrota, mas “não deixa que isso o derrube”.

Para a astróloga, há signos que se mostram mais preparados para “estas lutas e não desistem até conseguirem o que querem”. Ainda assim, pode ficar surpreendido, visto que alguns não demonstram tanto quanto realmente são ambiciosos, explica a astróloga.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Para a astróloga, a avidez deste signo já não é novidade, considera-o “o CEO da ambição”. Destaca que “eles não querem apenas subir a escada, eles querem ser donos de todo o edifício”. Este signo, “governado por Saturno, o planeta da disciplina, mostra precisamente isso”. Este signo não deixa que vejam, mas “a sua consistência é incomparável”.

Áries (21 de março a 21 de abril)

Este signo é “alimentado pelo fogo, querem ser os primeiros, os melhores e os mais rápidos”. São conhecidos por mergulhar de cabeça em projetos que assustam outras pessoas e, “embora possam tropeçar ao longo do caminho, a veia competitiva não lhes permite fazer pausas e muito menos desistir.”

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

O desejo das pessoas deste signo em brilhar “chega a inspirar as pessoas ao seu redor” e fazem questão de "ser celebrados e lembrados pelo trabalho que fazem”. Ao contrário do Capricórnio, as pessoas deste signo gostam de serem vistos. Quando ambicionam algo fazem questão de o demonstrar e, geralmente, “prosperam em grandes objetivos”.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A astróloga refere que as pessoas do signo Escorpião são obcecadas pelos seus objetivos. “Quando querem algo, deixa de ser um sonho e imediatamente se torna uma missão”. A ambição deste signo é “alimentada pela intensidade e pela determinação”. Quando algo não está a favor deles ponderam reinventar-se até que tudo tome o rumo correto para alcançarem os seus sonhos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Este signo procura a excelência, os nativos de Virgem não se contentam com o “suficiente”. Normalmente, “alcançam detalhes que muitas pessoas perdem e não precisam de holofotes ou aplausos”, apenas saber que estão suficientemente preparados para alcançar um objetivo.

