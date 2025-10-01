Notícias ao Minuto
Os cinco signos que são mestres da ambição

Descubra quais são os cinco signos mestres da ambição. Seja por um projeto novo, por uma relação ou por aspirações do dia a dia, a ambição é um dos maiores traços de personalidade destes signos

01/10/2025 23:00 ‧ há 58 minutos por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Astrologia

A ambição dos signos pode se medir pela coragem que é exigida em determinadas situações, aponta a astróloga Bre Avery Zacharski ao site de 'Lifestyle Chipchick'. Acrescenta a especialista que a característica da ambição pode ser reconhecida, por exemplo, “quando fica até tarde no trabalho” ou quando aceita uma derrota, mas “não deixa que isso o derrube”.

 

Para a astróloga, há signos que se mostram mais preparados para “estas lutas e não desistem até conseguirem o que querem”. Ainda assim, pode ficar surpreendido, visto que alguns não demonstram tanto quanto realmente são ambiciosos, explica a astróloga.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Para a astróloga, a avidez deste signo já não é novidade, considera-o “o CEO da ambição”. Destaca que “eles não querem apenas subir a escada, eles querem ser donos de todo o edifício”. Este signo, “governado por Saturno, o planeta da disciplina, mostra precisamente isso”. Este signo não deixa que vejam, mas “a sua consistência é incomparável”. 

Áries (21 de março a 21 de abril)

Este signo é “alimentado pelo fogo, querem ser os primeiros, os melhores e os mais rápidos”. São conhecidos por mergulhar de cabeça em projetos que assustam outras pessoas e, “embora possam tropeçar ao longo do caminho, a veia competitiva não lhes permite fazer pausas e muito menos desistir.”

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

O desejo das pessoas deste signo em brilhar “chega a inspirar as pessoas ao seu redor” e fazem questão de "ser celebrados e lembrados pelo trabalho que fazem”. Ao contrário do Capricórnio, as pessoas deste signo gostam de serem vistos. Quando ambicionam algo fazem questão de o demonstrar e, geralmente, “prosperam em grandes objetivos”.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A astróloga refere que as pessoas do signo Escorpião são obcecadas pelos seus objetivos. “Quando querem algo, deixa de ser um sonho e imediatamente se torna uma missão”. A ambição deste signo é “alimentada pela intensidade e pela determinação”. Quando algo não está a favor deles ponderam reinventar-se até que tudo tome o rumo correto para alcançarem os seus sonhos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Este signo procura a excelência, os nativos de Virgem não se contentam com o “suficiente”. Normalmente, “alcançam detalhes que muitas pessoas perdem e não precisam de holofotes ou aplausos”, apenas saber que estão suficientemente preparados para alcançar um objetivo.

