Cinco truques que ajudam a eliminar cheiros ruins da geladeira

Sentir odores misturados ao abrir a geladeira, além de desagradável, pode comprometer a qualidade dos alimentos e a saúde de quem os consome. A boa notícia é que resolver o problema pode ser mais simples do que parece e sem gastar com produtos milagrosos.

As dicas foram compartilhadas por Annita Katee ao site Apartment Therapy. Inspirada nas práticas sustentáveis de sua avó, que sempre reaproveitou potes e ensinou truques de economia doméstica, Annita reuniu métodos práticos para manter a geladeira limpa, organizada e sem desperdício.

Antes de aplicar as sugestões, ela recomenda fazer uma limpeza completa nas prateleiras e gavetas, descartando os alimentos estragados. Confira alguns truques:

1. Truque do jornal

Amasse folhas de jornal em bolinhas e espalhe em diferentes prateleiras. O papel age como uma “esponja” que absorve odores e umidade. Troque uma vez por semana ou antes, se estiver úmido.

2. Caixa “Coma Primeiro”

Use um recipiente transparente para reunir as sobras e alimentos mais antigos. Assim, você visualiza facilmente o que precisa ser consumido primeiro, evitando desperdícios e ajudando no planejamento das refeições.

3. Forre a geladeira

Tapetes e forros evitam o acúmulo direto de líquidos e restos de alimentos nas prateleiras, prevenindo odores fortes e facilitando a limpeza.

4. Gavetas empilháveis

Se a sua geladeira parece um jogo de Tetris, aposte em gavetas que criam camadas extras de armazenamento. Isso mantém itens semelhantes juntos e diminui o risco de alimentos se perderem no fundo e estragarem.

5. Armazenamento estratégico de ervas e produtos

Para conservar ervas frescas, envolva-as em papel úmido dentro de um saco reutilizável, ou coloque-as em um copo com água coberto por um saco solto. Isso aumenta a durabilidade e evita odores de mofo. Já frutas como frutas vermelhas podem durar mais se forem guardadas em recipientes transparentes e respiráveis, que permitem circulação de ar e reduzem a umidade.

Annita ressalta que, embora faltem estudos científicos sobre esses truques, em sua experiência pessoal eles fazem diferença na conservação dos alimentos e na redução de desperdícios.



