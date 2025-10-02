Urticária: causas, sintomas e cuidados para aliviar a reação alérgica

© Shutterstock

O surgimento repentino de inchaços na pele, acompanhados por coceira e manchas avermelhadas em formato arredondado, pode indicar um quadro de urticária. A condição costuma gerar desconforto e também preocupa pelo aspecto visível das lesões.

Segundo o médico Michael Rose, em entrevista à Prevention, a urticária é bastante comum e, na maioria das vezes, não representa algo grave, embora possa estar associada a situações mais sérias. Em muitos casos, ela é desencadeada por reações alérgicas a alimentos ou medicamentos.

O dermatologista Joshua Zeichner explica que a melhor forma de lidar com a condição é prevenir seu surgimento. Para isso, recomenda evitar alimentos ultraprocessados e enlatados, dando preferência a opções frescas. Ele também ressalta a importância de manter a pele bem hidratada, inclusive quando os sintomas já estão presentes, sempre aplicando o creme nas áreas afetadas sem deixá-las oleosas.

De acordo com a Harvard Medical School, fatores físicos como calor, frio, exercício, luz solar, estresse, pressão sobre a pele, febre ou banhos muito quentes também podem desencadear crises. Além disso, pólen, pelos de animais, picadas de insetos e alimentos como frutos do mar, peixes, nozes, amendoim, laticínios e medicamentos como a aspirina estão entre os principais gatilhos.

No Dia Mundial da Urticária, especialistas também destacam cuidados caseiros que podem aliviar os sintomas. O dermatologista Peterson Pierre sugere aplicar compressas frias, tomar banhos de aveia, usar gel natural de aloe vera nas áreas irritadas e permanecer em ambientes bem ventilados, já que o calor tende a agravar a coceira.

Se os sintomas persistirem por vários dias, a orientação é procurar um médico para avaliação e tratamento adequado.