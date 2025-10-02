Como evitar desperdício na limpeza: 5 dicas práticas para economizar

© Shutterstock

Na rotina de limpeza de empresas e residências, pequenos hábitos podem representar grandes desperdícios, tanto de água quanto de produtos químicos. Segundo relatório publicado recentemente pela plataforma de estudos e estatísticas WifiTalents, a adoção de práticas de limpeza sustentáveis pode reduzir os custos operacionais de uma empresa em média de 15% e reduzir o consumo de água em cerca de 30%.

De acordo com Annayara Vanessa dos Santos, engenheira química da Copapel, empresa que há quase cinco décadas é referência no fornecimento de soluções sustentáveis para higiene e limpeza, muitos desperdícios no dia a dia da limpeza poderiam ser evitados com simples ajustes. Para tornar a limpeza mais eficiente, econômica e sustentável, a especialista reuniu orientações práticas que ajudam a evitar desperdícios no uso de produtos e no consumo de água.

1. Utilize os produtos da maneira correta

Segundo a engenheira química da Copapel, um dos erros mais comuns é acreditar que “quanto mais produto, melhor a limpeza”. Na prática, o excesso não aumenta a eficiência, apenas gera desperdício e dificulta o enxágue, gastando mais água. “Outro erro frequente é misturar produtos diferentes, o que pode causar reações indesejadas, perda de eficiência e até riscos à saúde. Também é comum não diluir corretamente concentrados, o que encarece o uso e pode danificar superfícies”, complementa.

De acordo com a especialista, cada produto tem um tempo de contato necessário para agir sobre a sujeira ou eliminar microrganismos. “Se esse tempo não é respeitado, a limpeza fica incompleta e a pessoa tende a reaplicar o produto ou aumentar a quantidade, o que gera desperdício”, afirma. Além disso, enxaguar antes da hora consome mais água sem que a ação química tenha sido concluída. Respeitar o tempo indicado pelo fabricante garante eficiência, economia e segurança.

2. Opte por materiais multiuso

Produtos multiuso de qualidade permitem substituir vários itens específicos, diminuindo o número de embalagens, simplificando o armazenamento e reduzindo custos. A especialista defende que, quando bem formulados, eles garantem eficácia em diferentes tipos de superfície, evitando o hábito de usar vários produtos ao mesmo tempo, o que aumenta o risco de desperdício. A aplicação desses produtos permite obter uma limpeza mais rápida, mais prática e que não necessita da utilização de muita água.

3. Economize água na limpeza

Para a especialista, a forma mais simples de economizar água é trocar a mangueira por balde e pano, ou por um pulverizador. “A economia pode chegar a centenas de litros em uma única limpeza”, garante. Outra dica dela é usar panos de microfibra, que absorvem e removem sujeira com menos necessidade de enxágue. “Também vale priorizar produtos que já foram formulados para demandar pouca ou nenhuma água na remoção”, farante a especialista da empresa que investe continuamente na capacitação de clientes e parceiros com treinamentos voltados para práticas mais conscientes e eficientes de limpeza.

Segundo Annayara, é um equívoco comum acreditar que toda água pode ser reutilizada. A água que sobra da lavagem de roupas, por exemplo, pode ter resíduos químicos e não deve ser usada em jardins ou em superfícies internas. O ideal é aproveitar águas mais limpas, como a da chuva, para regar plantas ou lavar áreas externas.

4. Use pulverizadores e borrifadores

O uso de pulverizadores e borrifadores aumenta a eficiência porque distribui o produto em camadas finas e uniformes, cobrindo uma área maior com menor quantidade. “Quando aplicamos direto do frasco, há excesso localizado, desperdício e até manchas”, explica a especialista da Copapel.

Para ambientes menores e superfícies delicadas, borrifadores de névoa fina são mais indicados, pois evitam o acúmulo de água. Já em áreas externas ou sujeiras mais pesadas, borrifadores de jato ajustáveis permitem direcionar melhor a aplicação.

5. Escolha produtos de qualidade

Optar por produtos de qualidade ajuda a garantir qualidade, eficiência e economia a longo prazo. “Quando o consumidor prioriza apenas o preço ou nomes conhecidos, acaba escolhendo itens que não rendem como deveriam, exigindo reaplicações e aumentando o desperdício. Investir em produtos bons traz mais segurança, durabilidade e, no fim, gera economia”, afirma Annayara.

Para garantir eficiência e reduzir desperdícios, a especialista destaca que a chave está em alinhar informação e prática. “Pequenas mudanças de hábito podem gerar uma economia significativa de água e insumos, sem abrir mão da qualidade Seguir as orientações de uso, respeitar as diluições e escolher produtos adequados para cada tipo de limpeza faz a diferença no dia a dia e no resultado final”, conclui.