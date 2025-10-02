Notícias ao Minuto
Os melhores sons para te ajudar a dormir

Recomendações apoiadas pela ciência para pegar no sono

02/10/2025 21:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Sono

O sono é a parte mais importante do nosso dia: é quando deixamos os estresses e ansiedades irem embora e é começamos a nos recompor para realizar todas as tarefas de novo e de novo. É por isso que, quando não dormimos bem, tudo parece errado. 

Talvez o que você precise é de algo para preencher o espaço em que sua mente continua caindo, algo para acalmá-lo em suas ondas delta agora que seus pais já não cantam mais para você dormir. Nesta galeria, veja os vários sons que vão te fazer dormir como um anjinho novamente. 

