Halloween: as fantasias mais populares de cada década!

A evolução dos looks: do terror clássico às tendências modernas

Getty Images

03/10/2025 21:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Tendências

As fantasias de Halloween evoluíram radicalmente ao longo das décadas, refletindo tendências sociais, cultura pop e eventos históricos. Dos vestidos glamourosos de melindrosas da década de 1920 às representações de figuras políticas de hoje, cada era apresenta temas e estilos únicos. Looks icônicos surgem ainda de filmes, músicas e temas assustadores, revelando muito das personalidades e gostos das pessoas. Se você está em busca de inspiração também, aqui temos ótimas sugestões.

Clique na galeria para descobrir as fantasias mais populares de cada década no Dia das Bruxas.

