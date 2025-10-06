Notícias ao Minuto
Perigosos? O que você não sabia sobre Percevejos

De riscos à saúde até maneiras de evitar surtos em casa: Tudo sobre a infestação desses insetos

Recentemente, houve relatos de pragas de percevejos em cidades como França, Espanha, Inglaterra e até em Portugal. Embora seja normal ficar aterrorizado, também é importante observar que infestações destes insetos podem ser incrivelmente comuns. E, apesar de não haver casos de uma propagação descontrolada no Brasil, nosso país não está imune: esses inconvenientes visitantes domésticos podem sobreviver em temperaturas extremas, do frio ao calor!

Mas há maneira de evitar os percevejos? Esses insetos oferecem riscos à saúde, podem transmitir doenças?

Clique na galeria para aprender tudo o que você precisa saber sobre percevejos.

