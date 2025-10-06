O que acontece quando você tira a pele do frango antes de cozinhar

© Shutterstock

Muitos consumidores costumam retirar a pele do frango antes do preparo, mas essa prática pode comprometer o sabor e a textura do prato, apontam especialistas em alimentação.

A pele atua como uma camada natural que preserva a umidade e garante maciez à carne. Mesmo que não seja consumida, mantê-la durante o cozimento ajuda a reter os sucos e intensificar o sabor.

De acordo com o portal Informe Brasil, a pele do frango também é fonte de gorduras insaturadas, consideradas “gorduras boas”, que auxiliam na regulação dos níveis de colesterol no sangue.

Um estudo publicado no Journal of the American Dietetic Association mostrou que o frango preparado com pele apresenta sabor mais marcante e textura mais suculenta do que aquele sem pele.

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam que uma porção de 196 gramas de peito de frango sem pele contém cerca de 284 calorias, enquanto a mesma quantidade com pele chega a 350 calorias — diferença considerada pequena diante dos benefícios sensoriais e nutricionais.

Embora o consumo excessivo de carnes vermelhas e processadas esteja relacionado a doenças cardíacas e câncer, pesquisas recentes sugerem que o frango, inclusive com pele, pode integrar uma dieta equilibrada e saudável, desde que consumido com moderação.

Nutricionistas recomendam limitar o consumo total de carnes a até 500 gramas por semana, priorizando preparos assados, grelhados ou cozidos, e evitando frituras.