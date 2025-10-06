Aprenda a limpar sua air fryer com métodos simples e naturais

© Shutterstock

A limpeza da air fryer é tão importante quanto a qualidade dos alimentos que você prepara. A higienização adequada do equipamento influencia diretamente o sabor das comidas e também pode impactar a saúde de quem as consome.

Mesmo sendo uma alternativa mais saudável por dispensar o uso de óleos, a fritadeira elétrica acumula resíduos de gordura liberados naturalmente pelos alimentos. Por isso, a limpeza deve ser feita com frequência — e de forma correta.

A especialista Thainá Feijó, em entrevista ao TechTudo, destacou cinco métodos simples e eficazes para manter a air fryer limpa, sem a necessidade de produtos químicos agressivos.

Segundo ela, o ideal é limpar a air fryer diariamente após o uso, utilizando água e detergente neutro. Além disso, recomenda-se uma higienização profunda ao menos uma vez por mês. Veja abaixo as melhores técnicas.

Mistura de limão e bicarbonato de sódio

Thainá alerta que o limão sozinho não é suficiente para remover a gordura. A combinação com bicarbonato de sódio e água quente forma uma solução poderosa, capaz de dissolver resíduos oleosos e eliminar bactérias. Basta aplicar a mistura na superfície engordurada, esfregar com uma esponja macia, enxaguar e deixar secar completamente.

Limpeza com vinagre e limão

O vinagre branco, aliado ao suco de limão, tem propriedades antioxidantes e antibacterianas. Para essa limpeza, misture ¼ de xícara de vinagre com o suco de um limão, coloque em um recipiente compatível com a fritadeira, aqueça a 200 °C por cinco minutos e mantenha o aparelho fechado por mais 30 minutos. O vapor gerado solta a gordura e facilita a remoção dos resíduos.

Embora mais demorado, esse método é altamente eficiente na remoção de gordura acumulada e ainda ajuda a eliminar odores indesejados, deixando a air fryer com cheiro fresco e limpo.

Com essas técnicas simples, é possível prolongar a vida útil do aparelho e garantir preparos mais saudáveis e saborosos.