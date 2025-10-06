Notícias ao Minuto
Procurar

Aprenda a limpar sua air fryer com métodos simples e naturais

Especialistas ensinam truques caseiros com limão, vinagre e bicarbonato de sódio para eliminar gordura, mau cheiro e resíduos. A limpeza frequente da air fryer garante alimentos mais saudáveis e aumenta a durabilidade do aparelho

Aprenda a limpar sua air fryer com métodos simples e naturais

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
06/10/2025 08:00 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Air fryer

A limpeza da air fryer é tão importante quanto a qualidade dos alimentos que você prepara. A higienização adequada do equipamento influencia diretamente o sabor das comidas e também pode impactar a saúde de quem as consome.

 

Mesmo sendo uma alternativa mais saudável por dispensar o uso de óleos, a fritadeira elétrica acumula resíduos de gordura liberados naturalmente pelos alimentos. Por isso, a limpeza deve ser feita com frequência — e de forma correta.

A especialista Thainá Feijó, em entrevista ao TechTudo, destacou cinco métodos simples e eficazes para manter a air fryer limpa, sem a necessidade de produtos químicos agressivos.

Segundo ela, o ideal é limpar a air fryer diariamente após o uso, utilizando água e detergente neutro. Além disso, recomenda-se uma higienização profunda ao menos uma vez por mês. Veja abaixo as melhores técnicas.

Mistura de limão e bicarbonato de sódio

Thainá alerta que o limão sozinho não é suficiente para remover a gordura. A combinação com bicarbonato de sódio e água quente forma uma solução poderosa, capaz de dissolver resíduos oleosos e eliminar bactérias. Basta aplicar a mistura na superfície engordurada, esfregar com uma esponja macia, enxaguar e deixar secar completamente.

Limpeza com vinagre e limão

O vinagre branco, aliado ao suco de limão, tem propriedades antioxidantes e antibacterianas. Para essa limpeza, misture ¼ de xícara de vinagre com o suco de um limão, coloque em um recipiente compatível com a fritadeira, aqueça a 200 °C por cinco minutos e mantenha o aparelho fechado por mais 30 minutos. O vapor gerado solta a gordura e facilita a remoção dos resíduos.

Embora mais demorado, esse método é altamente eficiente na remoção de gordura acumulada e ainda ajuda a eliminar odores indesejados, deixando a air fryer com cheiro fresco e limpo.

Com essas técnicas simples, é possível prolongar a vida útil do aparelho e garantir preparos mais saudáveis e saborosos.

Pipocas na air fryer? O melhor é não ter esta ideia! Veja os riscos

Pipocas na air fryer? O melhor é não ter esta ideia! Veja os riscos

Pode parecer simples e com resultados em poucos minutos. Contudo, existem alguns riscos que pode correr; veja os motivos pelos quais deve fazê-las de outra forma, como em uma panela

Notícias ao Minuto | 06:55 - 09/09/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

lifestyle

Frango

O que acontece quando você tira a pele do frango antes de cozinhar

2

lifestyle

Exames médicos

Se está perto dos 40 anos, não deixe de fazer estes exames de saúde

3

lifestyle

Açucar

O truque para baixar o açúcar no sangue sem deixar de comer doces

4

lifestyle

Air fryer

Aprenda a limpar sua air fryer com métodos simples e naturais