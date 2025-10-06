As competições de comida mais loucas do mundo

© <p>Getty Images</p>

Competições gastronômicas são uma forma extrema de entretenimento realizada em todo o mundo para demonstrar tradições culturais e para exibir a resistência humana.

Do famoso Concurso de Comer Cachorro-Quente do Nathan, nos EUA, passando pelos desafios de chili da Índia e chegando às Olimpíadas de Torta da Grã-Bretanha, competidores estão comendo em velocidade recorde para conquistar títulos insanos ao redor do mundo. Aliás, o fenômeno se tornou tão popular que existe até uma liga profissional e uma coleção de recordistas famosos.

Então, clique para descobrir algumas das conquistas mais insanas.