O truque para baixar o açúcar no sangue sem deixar de comer doces

Para quem compartilha nas redes sociais o doce “fora da dieta” e quase sente vontade de bloquear a nutricionista que prega uma alimentação sem graça, a boa notícia é que o equilíbrio é o segredo, segundo especialistas.

A nutricionista Jeanette Giacinto explicou à revista EatingWell que, muitas vezes, a fome é confundida com sede. “Quando você está desidratado, pode achar que está com fome, não com sede”, afirma. Isso leva muitas pessoas a buscar alimentos rápidos e ricos em carboidratos e açúcares, o que pode prejudicar o controle da glicose no sangue.

Como saber se é fome ou desidratação?

Se você acabou de comer e sente vontade de um doce, talvez isso seja apenas um hábito ou sinal de que sua refeição não teve nutrientes e carboidratos suficientes. A dica é simples: beba um ou dois copos de água a cada 10 minutos e veja se a sensação passa. Se a fome persistir, opte por um lanche saudável.

Manter-se hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo e para ajudar na sensação de saciedade. “Quando estamos desidratados, o sangue fica mais concentrado, o que pode fazer parecer que o açúcar no sangue está mais alto”, explica Kristen Lorenz, também ao EatingWell.

A nutricionista destaca que pessoas com diabetes precisam ter atenção redobrada, pois a desidratação pode afetar diretamente os níveis de glicose. No entanto, ela alerta que beber água em excesso para compensar exageros alimentares não é o caminho.

“Beber bastante água ajuda a diluir a glicose no sangue, mas o ideal é manter uma hidratação adequada e constante”, afirma Lorenz. Em caso de dúvidas sobre a quantidade ideal de água ou sintomas relacionados, o melhor é procurar orientação profissional.

