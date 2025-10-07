Notícias ao Minuto
Hábitos que prejudicam a saúde da bexiga e como evitá-los

Especialistas alertam que a maioria dos problemas urinários pode ser prevenida com hábitos simples. Prender a urina, beber pouca água e fumar estão entre os comportamentos que mais prejudicam a bexiga e podem levar a infecções, incontinência e até câncer

Embora o ditado “com saúde não se brinca” seja amplamente conhecido, muitas pessoas só procuram ajuda médica quando o problema já está instalado — e os distúrbios urinários não fogem à regra. Segundo especialistas, cuidar da bexiga é essencial para evitar desconfortos e doenças graves.

 

A farmacêutica Dipa Kamdar explicou ao portal ScienceAlert que a bexiga tem um papel vital: armazenar e liberar urina para eliminar resíduos e equilibrar os fluidos do corpo. Assim como o coração ou os pulmões, esse órgão também exige cuidados. Negligenciá-lo pode levar a infecções urinárias, incontinência e até câncer de bexiga, alerta a especialista.

Kamdar ressalta que a maioria dos problemas pode ser evitada com mudanças simples de hábitos. Confira seis comportamentos que comprometem a saúde da bexiga e devem ser evitados:

Ignorar a vontade de urinar

Segurar a urina por longos períodos faz com que o líquido se acumule e os músculos da bexiga se estiquem em excesso. Com o tempo, isso enfraquece a capacidade de contração do órgão e pode causar retenção urinária.

Beber pouca água

A desidratação torna a urina mais concentrada, irritando o revestimento da bexiga e aumentando o risco de infecção. A recomendação é ingerir entre 1,5 e 2 litros de água por dia.

Exagerar na cafeína e no álcool

Essas substâncias irritam a bexiga e estimulam a produção de urina. O consumo frequente também está relacionado a doenças renais e câncer, especialmente no caso do álcool.

Fumar

O tabagismo multiplica por quatro o risco de desenvolver câncer de bexiga, pois os produtos químicos do cigarro são filtrados pelos rins e concentrados na urina, onde podem causar danos às células.

Descuidar da higiene íntima

A falta de higiene ou o uso de sabonetes muito agressivos favorecem a proliferação de bactérias. Após a relação sexual, urinar ajuda a reduzir o risco de infecção urinária em homens e mulheres.

Má alimentação e sedentarismo

O excesso de peso pressiona a bexiga e aumenta a probabilidade de escapes urinários. Uma dieta equilibrada e atividade física regular contribuem para o bom funcionamento do sistema urinário e para a prevenção de doenças.

Manter hábitos saudáveis e atenção aos sinais do corpo é a melhor forma de preservar a saúde da bexiga e evitar complicações que poderiam ser facilmente prevenidas.
 

