Sífilis avança sem freio e acende alerta na saúde

Épocas de grandes festas são perigosas para propagação de infecções sexualmente transmissíveis

07/10/2025 17:00 ‧ há 53 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Saúde

A sífilis existe há séculos. Na verdade, diz-se que o primeiro surto registado da IST (infecção sexualmente transmissível) ocorreu na década de 1490, em Nápoles, Itália, durante uma invasão francesa. Mas só em 1905 é que o organismo que causa a infecção foi isolado e identificado numa clínica em Berlim. O número de pacientes caiu nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, à medida que a penicilina foi usada para tratá-la. No entanto, números recentes sugerem uma tendência preocupante: a sífilis voltou a aumentar.

 

Além disso, o ressurgimento dessa condição está acontecendo a um ritmo alarmante, com um elevado número de bebês nascendo com sífilis congênita nos Estados Unidos. Mas não são apenas nos EUA: de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicados em 2020, o número crescente de casos de sífilis é um fenômeno global.

Curioso para saber mais? Na galeria, saiba como reconhecer, tratar e prevenir a sífilis.

