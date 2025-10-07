Notícias ao Minuto
Procurar

Mais de 60 anos? Esta bebida barata pode ajudar a proteger o seu cérebro

Pesquisas apontam que o consumo frequente de uma bebida acessível pode reduzir lesões cerebrais e ajudar a prevenir o declínio cognitivo em idosos, além de trazer benefícios para o fígado, o coração e a longevidade

Mais de 60 anos? Esta bebida barata pode ajudar a proteger o seu cérebro

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
07/10/2025 08:12 ‧ há 26 minutos por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Demência

Beber chá verde com frequência pode ser uma forma simples e barata de proteger o cérebro contra o declínio cognitivo, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Pesquisas recentes indicam que o consumo regular da bebida está associado à preservação da chamada “matéria branca” cerebral, estrutura essencial para a comunicação entre diferentes regiões do cérebro.

 

De acordo com o estudo publicado na revista BMC Geriatrics, pessoas de meia-idade e idosos que consomem chá verde pelo menos três vezes por semana apresentam menor prevalência de déficit cognitivo leve, condição caracterizada pela perda das capacidades mentais acima do esperado para a idade.

Uma segunda pesquisa, baseada na análise de 8.766 exames cerebrais de pessoas com 65 anos ou mais, reforçou a descoberta. Os participantes que bebiam três xícaras de chá verde por dia apresentaram 3% menos lesões na matéria branca em comparação aos que consumiam apenas uma xícara. Entre aqueles que ingeriam de sete a oito xícaras diárias, a redução chegou a 6%.

A matéria branca é formada por fibras nervosas que conectam diferentes áreas do cérebro e a medula espinhal. Lesões nessa região estão associadas a problemas de memória, equilíbrio e mobilidade.

Embora ainda não exista cura para doenças como o Alzheimer — responsável por até 70% dos casos de demência, segundo o CNS – Campus Neurológico de Portugal —, especialistas reforçam que hábitos saudáveis são essenciais na prevenção. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool continuam entre as principais recomendações médicas.

Além da proteção cerebral, o chá verde também tem sido associado a outros benefícios, como aumento da longevidade, melhora da saúde intestinal, redução da inflamação hepática, controle da pressão arterial e auxílio no emagrecimento.

Estudo aponta que até pequenas doses de álcool elevam risco de demência

Estudo aponta que até pequenas doses de álcool elevam risco de demência

Pesquisa publicada no BMJ Evidence-Based Medicine analisou dados de mais de 560 mil pessoas e concluiu que não existe quantidade segura de álcool. Mesmo doses consideradas baixas aumentam o risco da doença, especialmente em pessoas com predisposição genética, como portadores da variante APOE4

Notícias ao Minuto | 13:45 - 03/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

lifestyle

Bexiga

Hábitos que prejudicam a saúde da bexiga e como evitá-los

2

lifestyle

Demência

Mais de 60 anos? Esta bebida barata pode ajudar a proteger o seu cérebro

3

lifestyle

horóscopo

Os signos que fazem tudo e mais alguma coisa para alcançar os seus sonhos

4

lifestyle

Ansiedade

Conheça os alimentos que podem ajudar a melhorar o seu humor

5

lifestyle

Curiosidades

As competições de comida mais loucas do mundo

6

lifestyle

Açucar

O truque para baixar o açúcar no sangue sem deixar de comer doces

7

lifestyle

Insetos

Perigosos? O que você não sabia sobre Percevejos

8

lifestyle

Maternidade

8 mil bebês são diagnosticados com paralisia cerebral por ano no Brasil