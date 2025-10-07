Saiba como algumas questões mentais podem afetar a saúde da boca

© Shutterstock

Muitas pessoas desconhecem, mas a saúde mental e bucal estão interligadas. Problemas emocionais podem impactar negativamente o autocuidado e prejudicar a atenção com a boca. Isso gera um ciclo já que a baixa autoestima resultante do descuido com a saúde bucal agrava ainda mais o estado mental.

Doutor Emerson Nakao, dentista e consultor científico da Odontoprev, explica a relação entre o sorriso e a mente.

Conexão da ansiedade e estresse com a saúde bucal

O estresse e a ansiedade podem impactar diretamente a saúde bucal, podendo levar a distúrbios como o bruxismo. Esse transtorno, caracterizado por sobrecarga muscular, pode se manifestar com sintomas tardios como dores intensas, desgaste e fraturas dentárias. Ou seja, no início, os efeitos não aparecem.

“O bruxismo é um distúrbio involuntário que se caracteriza pelo ranger ou apertamento dos dentes, e ocorre principalmente durante o sono. Frequentemente, a condição passa despercebida pela maioria das pessoas afetadas até que sintomas como dentes desgastados, dores de cabeça e no pescoço se tornem evidentes”, comenta Dr. Nakao.

Depressão e os cuidados bucais

A depressão é uma doença que pode levar à negligência do autocuidado. Tarefas cotidianas e simples, como pentear o cabelo, tomar banho e higiene da boca costumam ser deixadas de lado por pessoas que estão vivendo esse período. Isso resulta em maior incidência de problemas como a cárie, gengivite e, a longo prazo, até problemas de perda óssea ao redor dos dentes.

“Pessoas com depressão geralmente apresentam problemas de autoestima, o que as faz evitar consultas odontológicas, mesmo com sinais e/ou sintomas. Isso impede o acesso a tratamentos necessários, o que pode agravar os problemas. Além disso, é comum o aumento do consumo de álcool, cigarro e açúcar, o que também contribui para o desenvolvimento e piora de doenças bucais”, relata.

Boca e os transtornos alimentares

Alguns transtornos alimentares, como compulsão alimentar, bulimia e anorexia podem prejudicar o cuidado com o sorriso. Pessoas diagnosticadas com essas questões tendem a apresentar problemas como erosão dental, cárie, doença gengival e perda dentária.

O especialista comenta que o quadro pode ser agravado ainda mais por conta da dieta desbalanceada e pobre em nutrientes. “Isso se deve ao fato de que esses distúrbios geralmente vêm acompanhados de vômitos frequentes, que modificam a acidez salivar, resultando na corrosão dos dentes”, diz.

A importância de buscar ajuda

Para o Dr. Nakao, é crucial reconhecer e abordar a ligação entre o cuidado mental e a saúde bucal. “Indivíduos nessas condições devem buscar ajuda profissional e aderir ao procedimento necessário, em alguns casos, incluindo a medicação. A colaboração do paciente é fundamental para o sucesso do tratamento, já que grande parte do processo depende de sua cooperação e da modificação de hábitos. A pessoa precisa se superar e querer ser ajudada”, conclui.