No que pensam os signos mais inteligentes?

Conheça o top 4 dos signos do zodíaco com um QI mais elevado, de acordo com a astrologia. Pode estar nesta lista ou conhecer alguém que esteja.

07/10/2025 23:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Astrologia

Cada signo tem o seu ponto forte, mas a inteligência "acima da média", traduzida num pensamento futurista ou em habilidades de investigação, só estes signos têm. Aliás, a astróloga Tânia Bhardwaj conta ao 'Astrotalk' que estes quatro signos têm o QI mais elevado.

 

Aquário: o pensador visionário

Para a astróloga os do signo de Aquário "pensam fora da caixa e apresentam soluções criativas para os problemas". As pessoas deste signo geralmente são mais criativas, e expressam isso mesmo, seja através da ciência ou das artes. A par disso, adoram aprender sempre mais e explorar novas ideias. O QI elevado pode justificar-se pela curiosidade que geralmente têm.

Gêmeos: o aprendiz rápido

Este signo é conhecido pela sua inteligência. Aprendem rápido e são excelentes comunicadores. A astróloga sublinha a capacidade destas pessoas conseguirem adquirir novas competências facilmente e muitas vezes por terem uma ampla gama de interesses. 

Virgem: o analista detalhista

Conhecidos pela sua atenção aos detalhes e com um enorme potencial analítico. As pessoas deste signo adoram resolver enigmas. Isso torna-os excelentes em tarefas que exigem precisão e exatidão. Geralmente destacam-se nas áreas da ciência, matemática e investigação.

Escorpião: O Investigador Intuitivo

A astróloga reconhece este signo pela sua intuição e habilidades de investigação. Eles têm uma curiosidade natural e "adoram cavar fundo para descobrir a verdade". Isso torna-os excelentes detetives, pesquisadores e psicólogos. Este signo tem a capacidade de ver "além da superfície", o que lhes dá uma vantagem única.

