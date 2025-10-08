Notícias ao Minuto
As igrejas mais impressionantes e belas do mundo - brasileira na lista

Centenas de milhares de turistas são atraídos por esses lugares de adoração todos os anos

08/10/2025 21:00

Lifestyle

Atrações turísticas

Igrejas são lugares onde as pessoas geralmente vão para encontrar paz ou orientação espiritual, bem como conforto para enfrentar os desafios da vida. Mas, para além das razões religiosas, esses locais de culto são verdadeiras obras de arte quando analisadas da perspectiva arquitetônica. Sejam góticas, barrocas ou modernas, essas estruturas são impressionantemente imponentes e ricamente detalhadas, cativando especialistas e atraindo inúmeros turistas todos os anos.

Para ver algumas das igrejas mais bonitas e impressionantes do mundo, navegue pela galeria e se surpreenda com esses feitos fantásticos da arquitetura.

