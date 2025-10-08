Dormir mal pode envelhecer o cérebro em até um ano, aponta estudo

© Shutterstock

Dormir mal pode acelerar o envelhecimento do cérebro. Essa foi a conclusão de um estudo conduzido pelo Instituto Karolinska, da Suécia, publicado na revista eBioMedicine.

“As nossas conclusões indicam que dormir mal pode contribuir para o envelhecimento acelerado do cérebro”, afirmou Abigail Dove, pesquisadora do Departamento de Neurobiologia do instituto.

“Como o sono é um fator modificável, pode ser possível prevenir o envelhecimento cerebral precoce e até mesmo o declínio cognitivo por meio de hábitos de sono mais saudáveis”, acrescentou.

Os resultados mostraram que a diferença entre a idade cerebral e a idade cronológica aumentou cerca de seis meses para cada ponto a menos na pontuação de qualidade do sono. “Pessoas que dormiam mal tinham cérebros que, em média, aparentavam ser um ano mais velhos do que sua idade real”, explicou Abigail.

O estudo acompanhou 27.500 pessoas de meia-idade e idosas do banco de dados britânico UK Biobank. As análises foram feitas a partir de exames de ressonância magnética dos participantes, permitindo que os cientistas estimassem a idade biológica do cérebro com base em mais de mil características.

Cada participante recebeu uma pontuação de sono saudável, calculada a partir de cinco fatores:

Duração do sono;

Presença de insônia;

Ronco;

Sonolência diurna;

Preferência por dormir e acordar cedo ou tarde.

Segundo os pesquisadores, a má qualidade do sono também aumentou o risco de desenvolver demência.

Falta de sono faz mal, mas dormir demais também

Embora dormir pouco cause prejuízos à saúde, o excesso de sono também pode ser prejudicial.

Em um estudo recente, cientistas analisaram 79 pesquisas que acompanharam pessoas por pelo menos um ano para entender como a duração do sono influencia o risco de doenças e mortalidade.

Os resultados mostraram que indivíduos que dormiam menos de sete horas por noite tinham 14% mais risco de morrer durante o período estudado, em comparação com aqueles que dormiam entre sete e oito horas.

Por outro lado, os que dormiam mais de nove horas por noite apresentaram um risco 34% maior de morte em relação ao grupo com sono equilibrado. Segundo os autores, tanto a privação quanto o excesso de sono podem estar ligados a desequilíbrios hormonais, inflamações e doenças metabólicas.



Os melhores sons para te ajudar a dormir Recomendações apoiadas pela ciência para pegar no sono Notícias Ao Minuto | 21:00 - 02/10/2025





