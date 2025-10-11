Hábitos que aceleram o metabolismo e ajudam a emagrecer

© <p>Getty Images</p>

Seu metabolismo é responsável por converter os nutrientes dos alimentos que você ingere em combustível. Isso fornece ao corpo a energia necessária para respirar, mover-se, digerir os alimentos, circular o sangue e reparar tecidos e células danificados. Quanto maior for sua taxa metabólica, mais calorias você queima em repouso. No entanto, a velocidade do metabolismo pode depender da idade, dos níveis de atividade física, da genética e de outros fatores. Refeições regulares, sono e exercícios podem ajudar a turbinar esse processo.

É importante notar que, embora acelerar o metabolismo possa ajudar as pessoas a queimar calorias e perder peso, isso precisa fazer parte de uma estratégia geral que inclua uma dieta saudável e variada e exercícios regulares.

Clique na galeria para aprender sobre alguns hábitos diários fáceis de incluir que aumentam seu metabolismo.

Leia Também: Os signos que fazem tudo e mais alguma coisa para alcançar os seus sonhos