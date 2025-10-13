Coisas que os caixas secretamente te julgam por comprar

© <p>Getty Images</p>

Você pode achar que ninguém está prestando atenção ao que você coloca no carrinho — mas pense de novo. O que você compra, na verdade, diz muito sobre você, e caixas já revelaram que existem certos itens que eles simplesmente não conseguem deixar de julgar. Seja por compras incomuns, combinações estranhas ou coisas que podem arrancar risadas sem que você perceba, eles estão longe de serem observadores imparciais.

Continue lendo para descobrir pelo que você pode estar sendo julgado na sua próxima ida ao supermercado.