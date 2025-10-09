Notícias ao Minuto
Podemos comer bananas com "manchas"? Saiba o que dizem os especialistas

Bananas verdes, amarelas e com manchas têm diferenças no sabor e na nutrição. Especialistas afirmam que cada estágio oferece benefícios distintos: as verdes ajudam no controle do açúcar no sangue, enquanto as maduras são mais doces e ricas em antioxidantes

09/10/2025 07:44

Perde o apetite ou prefere quando as bananas já estão com algumas manchas? É comum ficar em dúvida sobre a qualidade da fruta quando ela apresenta esse aspecto.

 

Três nutricionistas explicaram ao site Better Homes & Gardens o que realmente muda em cada estágio de maturação da banana — e qual delas é a melhor opção para cada objetivo.

A nutricionista Stephanie Crabtree define a banana madura como aquela “de cor amarela vibrante, macia ao toque e com um aroma naturalmente adocicado”. Segundo ela, a coloração está diretamente ligada às mudanças no sabor, na textura e no perfil nutricional da fruta.

Bananas verdes

Do ponto de vista nutricional, as bananas verdes contêm mais amido resistente e menos açúcar, explica a especialista Allidina. Esse tipo de amido age como uma fibra, sendo digerido lentamente, o que ajuda a regular o intestino e a controlar os níveis de glicose no sangue. À medida que a fruta amadurece, esse amido se transforma em açúcares simples — como glicose, frutose e sacarose.

Por isso, as bananas verdes são indicadas para quem busca saciedade e equilíbrio glicêmico, enquanto as mais maduras oferecem energia rápida.

Bananas com manchas ou acastanhadas

Mesmo sendo mais doces, essas bananas não são menos nutritivas. Apesar de apresentarem um índice glicêmico mais alto, também concentram mais antioxidantes. A textura é macia e o sabor mais intenso, o que as torna ideais para receitas de bolos, panquecas e smoothies.

“Cada estágio da banana traz benefícios diferentes, dependendo das necessidades de saúde de cada pessoa”, explica Crabtree.

Quando comprar

A escolha depende do uso:

Verdes: duram mais e são boas para quem quer controlar o açúcar no sangue.
Amarelas brilhantes: estão no ponto ideal para o consumo imediato.

Amarelas com manchas: mais maduras e adocicadas, perfeitas para preparar sobremesas ou vitaminas.

Quando descartar

Mesmo as bananas mais escuras têm limite. É hora de jogar fora se apresentarem:

Cheiro azedo;
Casca soltando líquido;
Manchas grandes pretas;
Mofo visível;
Textura viscosa ou pastosa.

Como armazenar

Os especialistas recomendam guardar as bananas em temperatura ambiente, longe da luz solar direta. Se quiser usá-las depois em smoothies ou receitas, basta congelá-las já descascadas.

