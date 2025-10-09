Notícias ao Minuto
A controvérsia da compostagem humana - e onde ela é legal

Um ciclo de retorno da humanidade à Terra

09/10/2025 21:00 ‧ há 41 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Meio Ambiente

A morte é uma das muitas coisas inevitáveis ​​no mundo, e a humanidade dedicou grande parte de sua história a honrá-la e a lidar com sua inevitabilidade. E uma parte da morte que as pessoas devem considerar constantemente é como despedir os falecidos de forma respeitosa.

Nos últimos anos, muitos têm se sentido atraídos pelas vantagens da compostagem humana, que oferece uma maneira de devolver nossos corpos ao solo com intenção, em vez de usar a combustão ou preservação química. Certamente tem seus benefícios (especialmente para o bem-estar do planeta), mas muitas culturas e países não têm se entusiasmado com a ideia.

Mas o que exatamente é compostagem humana? É uma ótima alternativa às cerimônias tradicionais de funerais dos entes queridos? E onde no mundo as pessoas podem fazê-la? Clique nesta galeria para descobrir.

