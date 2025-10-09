Notícias ao Minuto
Os tipos de câncer com mais chances de cura

Cânceres com maiores taxas de sobrevivência

09/10/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Oncologia

Um diagnóstico de câncer pode trazer consigo uma série de emoções, geralmente choque e descrença, medo e ansiedade, além de uma terrível sensação de mortalidade. Câncer é sinônimo de morte para muita gente. No entanto, há uma enorme variação na taxa de sobrevivência entre os tipos de câncer. Avanços na detecção e no tratamento da doença significam que mais pessoas estão sobrevivendo, especialmente quando diagnosticada precocemente. Alguns tipos de câncer são, de fato, altamente curáveis; muitos são tratáveis ​​com resultados positivos. Por isso, mesmo que um diagnóstico pareça assustador, ainda é possível vencer a terrível doença.

Quais são os tipos de câncer com as maiores taxas de sobrevivência? Navegue nesta galeria para descobrir.

