Os tipos de câncer com mais chances de cura

© <p>Getty Images</p>

Um diagnóstico de câncer pode trazer consigo uma série de emoções, geralmente choque e descrença, medo e ansiedade, além de uma terrível sensação de mortalidade. Câncer é sinônimo de morte para muita gente. No entanto, há uma enorme variação na taxa de sobrevivência entre os tipos de câncer. Avanços na detecção e no tratamento da doença significam que mais pessoas estão sobrevivendo, especialmente quando diagnosticada precocemente. Alguns tipos de câncer são, de fato, altamente curáveis; muitos são tratáveis ​​com resultados positivos. Por isso, mesmo que um diagnóstico pareça assustador, ainda é possível vencer a terrível doença.

Quais são os tipos de câncer com as maiores taxas de sobrevivência? Navegue nesta galeria para descobrir.