Exercícios de emergência para praticar com seus filhos

Quantos desses você já fez?

10/10/2025 17:00
10/10/2025 17:00

Lifestyle

Segurança

De vez em quando, há uma história no noticiário sobre uma criança que salvou a vida de sua mãe ou de seu pai ligando para o serviço de emergência. Embora essas histórias possam ser emocionantes, vale lembrar que essas crianças não são necessariamente prodígios. Na verdade, elas podem ter sido informadas e preparadas sobre exatamente o que fazer em uma emergência. Em muitos casos, as crianças são capazes de compreender e reter mais informações do que imaginamos.

Portanto, vale a pena ensinar aos nossos filhos o que fazer em situações perigosas. Curioso? Confira esta galeria para saber mais.

