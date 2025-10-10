Tem mais de 50 anos? 11 alimentos que deve comer para proteger a saúde

Notícias ao Minuto
Após os 50 anos, o metabolismo desacelera e o corpo precisa de mais atenção nutricional. Especialistas indicam alimentos que fortalecem o coração, o cérebro e os ossos, equilibram os hormônios e melhoram a digestão, ajudando a preservar energia e bem-estar nessa fase da vida

© <p>Shutterstock</p>

10/10/2025 05:55 ‧ há 51 minutos por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Envelhecimento

Envelhecer é um privilégio, mas a partir dos 50 anos o corpo requer cuidados nutricionais especiais para manter a saúde e a qualidade de vida. A dieta adequada fortalece o coração, o cérebro, os ossos e o sistema imunológico, além de favorecer a digestão e o equilíbrio hormonal.

 

 
A nutricionista Valerie Agyeman, citada pela Real Simple, selecionou 11 alimentos que não podem faltar no prato de quem busca bem-estar nesta fase da vida:

Kiwi
Fonte abundante de vitamina C, essencial para a saúde da pele, dos cabelos, dos ossos e do sistema imunológico.

Iogurte grego
Rico em proteína e cálcio, contribui para a manutenção da massa muscular e da densidade óssea.

Ameixas secas
Carregadas de fibras que auxiliam o trânsito intestinal e nutrientes ligados à saúde óssea em mulheres na pós-menopausa.

Mirtilos
Antocianinas e fibras reduzem o colesterol e ajudam a controlar a pressão arterial.

Cogumelos
Antioxidantes que beneficiam a saúde intestinal, combatem a inflamação e auxiliam na regulação da resistência à insulina.

Sementes de linhaça
Fontes de ômega-3 e lignanas, promovem saúde cardíaca, equilíbrio hormonal e função cognitiva.

Sardinha em lata
Cálcio, vitamina D e ômega-3 reforçam ossos, coração e cérebro; a proteína ajuda a conter a perda muscular.

Couve
Cálcio e vitamina K preservam a densidade óssea e reduzem o risco de osteoporose; compostos que favorecem a circulação e controlam a pressão.

Nozes
Ricas em vitamina E e melatonina, combatem a inflamação, protegem o cérebro e podem melhorar o humor e a memória.

Abacate
Gorduras monoinsaturadas e fibras que ajudam a reduzir o colesterol LDL e proteger o coração.

Edamame (soja verde) Fibras, ômega-3 e fitoestrógenos com ação anti-inflamatória e potencial proteção contra câncer de mama e doenças cardíacas.

