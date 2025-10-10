Alimentos que ajudam a reduzir o apetite e prolongam a saciedade

© <p>Shutterstock</p>

Sente fome o tempo todo e tem dificuldade para controlar a vontade de comer? A solução pode estar em incluir na dieta alimentos que ajudam a prolongar a saciedade e reduzir o apetite.

A nutricionista Garima Goyal, em entrevista ao site HealthShots, listou substâncias naturais que atuam como inibidores de apetite e auxiliam no controle do peso. Confira os principais:

Extrato de chá verde

Rico em antioxidantes, acelera o metabolismo, estimula a queima de gordura e ajuda a diminuir a sensação de fome.

Cafeína

Presente no café, chá e cacau, pode acelerar o metabolismo, reduzir o apetite e estimular o sistema nervoso central, aumentando a disposição.

Erva-mate

Tradicional na América do Sul, aumenta os níveis de energia e pode reduzir a fome, além de contribuir para o equilíbrio metabólico.

Feno-grego

Suas sementes são ricas em fibras solúveis, que retardam a digestão e proporcionam sensação de saciedade por mais tempo.

Vinagre de maçã

Ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue e a controlar o apetite ao retardar o esvaziamento gástrico.

Pimenta-caiena

Contém capsaicina, substância que estimula o metabolismo, favorece a queima de gordura e ajuda a reduzir a ingestão calórica ao longo do dia.