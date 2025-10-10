Notícias ao Minuto
Alimentos que ajudam a reduzir o apetite e prolongam a saciedade

Incluindo certos ingredientes na dieta, é possível controlar melhor a fome e evitar excessos à mesa. Segundo a nutricionista Garima Goyal, substâncias como chá verde, feno-grego, vinagre de maçã e pimenta-caiena aceleram o metabolismo e ajudam a manter a saciedade por mais tempo

10/10/2025 08:30

Sente fome o tempo todo e tem dificuldade para controlar a vontade de comer? A solução pode estar em incluir na dieta alimentos que ajudam a prolongar a saciedade e reduzir o apetite.

 

A nutricionista Garima Goyal, em entrevista ao site HealthShots, listou substâncias naturais que atuam como inibidores de apetite e auxiliam no controle do peso. Confira os principais:

Extrato de chá verde
Rico em antioxidantes, acelera o metabolismo, estimula a queima de gordura e ajuda a diminuir a sensação de fome.

Cafeína
Presente no café, chá e cacau, pode acelerar o metabolismo, reduzir o apetite e estimular o sistema nervoso central, aumentando a disposição.

Erva-mate
Tradicional na América do Sul, aumenta os níveis de energia e pode reduzir a fome, além de contribuir para o equilíbrio metabólico.

Feno-grego
Suas sementes são ricas em fibras solúveis, que retardam a digestão e proporcionam sensação de saciedade por mais tempo.

Vinagre de maçã
Ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue e a controlar o apetite ao retardar o esvaziamento gástrico.

Pimenta-caiena
Contém capsaicina, substância que estimula o metabolismo, favorece a queima de gordura e ajuda a reduzir a ingestão calórica ao longo do dia.

