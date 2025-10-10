Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências

© Shutterstock

10/10/2025 10:00 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

A perda repentina da consciência, conhecida como mal súbito, é um evento que pode ocorrer por diferentes motivos — desde doenças cardíacas e cerebrais até alterações metabólicas ou neurológicas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a condição exige atenção imediata, pois pode evoluir para morte súbita se o atendimento não for rápido.

O mal súbito acontece quando há interrupção no fornecimento de oxigênio e nutrientes ao cérebro, geralmente causada por falhas no bombeamento de sangue pelo coração ou por bloqueios nos vasos cerebrais.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil brasileiros morrem todos os anos por doenças do coração, sendo que a morte súbita representa aproximadamente 30% dessas mortes. O problema é mais comum em homens acima de 65 anos, mas também pode afetar pessoas jovens e atletas.

Principais causas

As causas mais recorrentes do mal súbito incluem:

Cardíacas: arritmias, infarto do miocárdio, miocardiopatia hipertrófica e aneurisma da aorta.

Cerebrovasculares: AVC isquêmico ou hemorrágico.

Neurológicas: epilepsia, encefalopatia e tumores cerebrais.

Metabólicas: hipoglicemia, desidratação severa e intoxicações.

Sintomas

Os sinais podem variar conforme a origem do problema, mas os mais comuns são:

Tontura, vertigem ou confusão mental.

Mal-estar generalizado.

Palpitações ou dor no peito.

Dificuldade para falar ou enxergar.

Convulsões e rigidez muscular.

Em alguns casos, o mal súbito ocorre sem qualquer sintoma prévio.

O que fazer em caso de mal súbito

A ação rápida é essencial para salvar vidas. Se presenciar alguém passando mal:

Ligue imediatamente para o SAMU (192).

Deite a pessoa de costas e mantenha a cabeça levemente elevada.

Verifique se há respiração. Se estiver ausente ou irregular, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do socorro.

Especialistas reforçam que reconhecer os sinais de alerta e buscar atendimento imediato pode ser decisivo. Manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e acompanhamento médico periódico, também é fundamental para reduzir o risco de mal súbito e outras doenças cardiovasculares.