Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências

A perda repentina da consciência, conhecida como mal súbito, é um evento que pode ocorrer por diferentes motivos — desde doenças cardíacas e cerebrais até alterações metabólicas ou neurológicas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a condição exige atenção imediata, pois pode evoluir para morte súbita se o atendimento não for rápido.
O mal súbito acontece quando há interrupção no fornecimento de oxigênio e nutrientes ao cérebro, geralmente causada por falhas no bombeamento de sangue pelo coração ou por bloqueios nos vasos cerebrais.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil brasileiros morrem todos os anos por doenças do coração, sendo que a morte súbita representa aproximadamente 30% dessas mortes. O problema é mais comum em homens acima de 65 anos, mas também pode afetar pessoas jovens e atletas.
Principais causas
As causas mais recorrentes do mal súbito incluem:
Cardíacas: arritmias, infarto do miocárdio, miocardiopatia hipertrófica e aneurisma da aorta.
Cerebrovasculares: AVC isquêmico ou hemorrágico.
Neurológicas: epilepsia, encefalopatia e tumores cerebrais.
Metabólicas: hipoglicemia, desidratação severa e intoxicações.
Sintomas
Os sinais podem variar conforme a origem do problema, mas os mais comuns são:
Tontura, vertigem ou confusão mental.
Mal-estar generalizado.
Palpitações ou dor no peito.
Dificuldade para falar ou enxergar.
Convulsões e rigidez muscular.
Em alguns casos, o mal súbito ocorre sem qualquer sintoma prévio.
O que fazer em caso de mal súbito
A ação rápida é essencial para salvar vidas. Se presenciar alguém passando mal:
Ligue imediatamente para o SAMU (192).
Deite a pessoa de costas e mantenha a cabeça levemente elevada.
Verifique se há respiração. Se estiver ausente ou irregular, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do socorro.
Especialistas reforçam que reconhecer os sinais de alerta e buscar atendimento imediato pode ser decisivo. Manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e acompanhamento médico periódico, também é fundamental para reduzir o risco de mal súbito e outras doenças cardiovasculares.