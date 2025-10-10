Alimentos funcionais: o que são e como ajudam a prevenir doenças

© iStock

A busca por uma vida saudável vai além da prática de exercícios e do controle do estresse: começa no prato. A adoção de uma dieta equilibrada e rica em alimentos funcionais é uma das formas mais eficazes de fortalecer o corpo e prevenir doenças.

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir, possuem compostos bioativos capazes de produzir efeitos metabólicos e fisiológicos benéficos, como a melhora do sistema imunológico e a redução do risco de doenças crônicas.

A nutricionista Thais Reis Lobo, docente da Faculdade Anhanguera, explica que esses alimentos têm papel fundamental na manutenção da saúde.

“Eles contêm compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e imunomoduladores que reduzem o envelhecimento precoce e ajudam a prevenir diabetes, hipertensão e colesterol alto. São aliados do bem-estar geral”, destaca.

Mesmo quem tem rotina agitada pode incorporar esses alimentos no dia a dia.

Thais sugere optar por refeições equilibradas em restaurantes self-service, evitar frituras e incluir lanches funcionais, como iogurte com frutas ou suco de uva integral.

Principais alimentos funcionais e seus benefícios

Tomate: rico em licopeno, poderoso antioxidante associado à prevenção do câncer de próstata e à saúde cardiovascular.

Iogurtes e kefir: contêm probióticos que equilibram a flora intestinal, melhoram a digestão e fortalecem a imunidade.

Linhaça: fonte de fibras e lignanas, ajuda na perda de peso, regula o intestino e reduz o risco de cânceres hormonais, como o de mama.

Alho: quando macerado, libera alicina, substância com efeito anti-inflamatório e capaz de reduzir triglicerídeos e colesterol ruim (LDL).

Frutas cítricas: ricas em vitamina C e limonoides, ajudam a fortalecer o sistema imunológico e têm propriedades antioxidantes.

Sardinha e peixes gordos: excelentes fontes de ômega-3, auxiliam na redução de inflamações e na proteção do coração e do cérebro.

Aveia: contém betaglucana, fibra solúvel que ajuda a controlar o colesterol e o açúcar no sangue, prevenindo diabetes tipo 2.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 80% dos casos de doenças cardiovasculares, diabetes e AVC podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, incluindo uma alimentação rica em alimentos funcionais.

“O segredo é a constância”, reforça Thais Reis. “Pequenas mudanças diárias — como trocar o pão branco pela aveia ou adicionar linhaça ao iogurte já trazem benefícios perceptíveis ao corpo e à mente.”