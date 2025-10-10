Alimentos que parecem saudáveis, mas podem atrapalhar a perda de peso

© Shutterstock

Se você está focado em perder peso, é essencial prestar atenção aos alimentos que consome. Alguns itens aparentemente saudáveis podem, na verdade, ser tão prejudiciais quanto outros mais óbvios. De acordo com especialistas ouvidas pelo site Eat This, Not That, opções consideradas leves ou nutritivas podem conter ingredientes que dificultam o emagrecimento.



1. Bebidas 'diet'

Embora sejam populares em dietas, as bebidas 'diet' não são tão inofensivas quanto parecem. "Elas podem não conter calorias, mas possuem adoçantes artificiais que podem ser ainda mais prejudiciais ao metabolismo e à saúde intestinal", alerta a nutricionista Melissa Rifkin.

2. Iogurtes light ou magros

Os iogurtes magros costumam ser vendidos como opções saudáveis, mas é preciso cuidado. "Eles podem ter menos gordura, mas frequentemente têm açúcares adicionados para compensar o sabor", explica Rifkin.

3. Chips de vegetais

Chips feitos de vegetais são vistos como alternativas mais saudáveis aos tradicionais, mas nem sempre são uma boa escolha. Muitos contêm altos níveis de óleo e sal, o que pode prejudicar sua dieta.

4. Barras de cereais ou proteínas

As barras de cereais, especialmente as proteicas, são convenientes, mas é importante ler o rótulo. "Elas podem ser uma fonte de calorias ocultas, com adição de açúcares e ingredientes ultraprocessados", destaca Kelsey Hampton Abdullah, outra especialista consultada.

5. Manteigas de amendoim com baixo teor de gordura

Trocar a manteiga de amendoim tradicional por uma versão com menos gordura pode parecer uma boa ideia, mas é um erro comum. "Ao retirar a gordura natural, geralmente é adicionado açúcar, o que pode aumentar as calorias de forma desnecessária", explica Abdullah.

6. Smoothies industrializados

Os 'smoothies' comprados prontos também podem ser armadilhas calóricas. "Com o teor elevado de açúcar e a falta de nutrientes essenciais, esses 'smoothies' podem dificultar a perda de peso em vez de ajudar", acrescenta Rifkin.

Dicas para escolhas mais conscientes

Leia os rótulos com atenção: verifique o teor de açúcar, gordura e sódio.

Prefira alimentos naturais: opte por versões caseiras de iogurtes, chips e smoothies.

Evite adoçantes artificiais: eles podem afetar negativamente seu metabolismo a longo prazo.

Ao escolher com cuidado, você evita armadilhas nutricionais e consegue alinhar sua alimentação com seus objetivos de perda de peso de forma mais saudável e eficaz.