O que NUNCA fazer durante uma tempestade

Embora as chances de ser atingido por um raio sejam extremamente baixas – menos de uma em um milhão, para ser mais preciso – ainda existem vários fatores que podem aumentar o risco. Além disso, como o número e a magnitude de tempestades severas parece estar aumentando com as mudanças climáticas extremas é melhor prevenir do que remediar!

É importante estar ciente não apenas das precauções básicas de segurança contra raios e chuvas fortes que todos aprendemos, mas também dos perigos inesperados que podem colocar as pessoas em risco tanto ao ar livre como em ambientes fechados. Os raios podem ter consequências graves e são conhecidos por serem uma das principais causas de mortes relacionadas com o clima.

Para garantir a sua segurança durante uma tempestade, confira esta galeria que destaca aquilo que você definitivamente não deveria fazer - de jeito nenhum!