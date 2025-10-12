Não deixe escapar! O amor profundo vai chegar para estes cinco signos

© Shutterstock

O amor profundo vai alcançar cinco signos do zodíaco já nesta semana que começa. De 13 a 19 de outubro, a energia positiva vai se instalar.

Nos próximos dias, será tempo de praticar limites e priorizar o seu relacionamento, como revela o YourTango.

Deixe de lado as emoções que você tem reprimido e se abra para receber o amor que lhe é oferecido. Foque-se na conexão emocional que vem construindo em sua relação para que possa aproveitar a beleza do amor.

Já no dia 13 de outubro, você provavelmente terá clareza sobre os seus sentimentos e os do seu parceiro. Isso permitirá aproveitar ao máximo essa energia e encontrar um caminho em comum para os dois. Relacionamentos não duram para sempre por acaso — são construídos conscientemente para resistir a qualquer tempestade.



Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Abrace o amor que lhe é oferecido. Essa energia vai trazer uma conexão mais profunda com o seu parceiro. A segurança emocional será fundamental nesta semana. No entanto, você deve dar um passo atrás e garantir que não está tentando levar esse relacionamento sozinho. Pare de tentar fazer tudo, permita-se ser vulnerável e comunique suas necessidades ao parceiro.

É a oportunidade ideal para se livrar de padrões antigos ou histórias passadas, para ter mais espaço para receber. Seja honesto sobre pensamentos ou comportamentos que ainda o prendem ao passado. Em vez de tentar lidar com tudo sozinho, abra-se sobre as suas necessidades. Pratique limites no trabalho ou permita, finalmente, que o seu parceiro veja o seu lado sensível. Você precisa reconhecer a importância da vulnerabilidade no relacionamento. Isso permitirá não só atender melhor às necessidades do parceiro, mas também que ele atenda às suas. Você tem alguém na sua vida que deseja ser um verdadeiro parceiro — está na hora de realmente permitir isso."



Áries (21 de março a 20 de abril)

"É o seu momento para o amor. Este é um ótimo período para encontrar um novo amor ou se reconectar com o seu parceiro atual, mas, para isso, você precisa priorizar o tempo juntos.

Ultimamente, você tem estado muito focado no seu crescimento pessoal e talvez não tenha tido energia para investir de verdade em uma relação. Seja solteiro ou distante do seu parceiro, agora é a hora ideal para repensar a prioridade que você dá à sua vida amorosa.

Permita-se encontrar equilíbrio neste período, para que, quando o grande amor surgir, você saiba exatamente como lidar com ele."



Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"A luz está de volta. Plutão pode ser um planeta desafiador quando se trata de questões românticas, pois exige que você vá fundo para encontrar a verdade. No entanto, esse processo também incentiva a transformar seu relacionamento e sua forma de enxergar o amor.

O retrógrado de Plutão em Aquário foi um período intenso de crescimento pessoal, mesmo que não tenha sido fácil. Esse trânsito trouxe à tona segredos, traições ou enganos — vindos de você ou do seu parceiro. Esse período foi sobre a verdade e sobre como você realmente se sente em relação à pessoa que está ao seu lado.

Em um relacionamento de longo prazo, muitas vezes é preciso abrir mão de como a relação era no passado para dar espaço a um novo começo. Quer esse passado tenha sido maravilhoso ou algo de que ainda tenta se curar, não dá para esperar voltar ao que era. Relações evoluem, assim como você e o seu parceiro. Em vez de olhar para trás, foque-se no que deseja construir a partir de agora. Tenha conversas difíceis e mantenha em mente que o que é bom para você também deve ser para o outro. Pode ser necessário considerar opções não tradicionais ou inesperadas — mas, quando se fala em amor verdadeiro, vale a pena."



Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Permita-se abraçar uma mudança de atitude. Uma transformação inesperada vai chegar à sua vida amorosa. Vênus em Libra destaca a energia ligada a amigos ou alguém especial com quem você achava que não teria futuro. Ao mesmo tempo, esta semana trará movimento à sua vida afetiva da melhor maneira possível, com uma reviravolta surpreendente.

Você vai compreender o que realmente deseja em um relacionamento e se libertar de situações estagnadas. Se tem encarado o relacionamento apenas como uma obrigação, a energia desta semana será o primeiro passo para se abrir ao amor que é destinado a você. Pode descobrir sentimentos escondidos ou uma conexão com alguém que antes via apenas como amigo. Embora já tenha aprendido sobre limites, isso não significa que deve ignorar essa nova possibilidade.

Se já está em um relacionamento, converse sobre uma separação ou uma pausa, caso ainda não esteja pronto para algo definitivo. A pessoa que você via como amigo tem potencial de algo duradouro em sua vida, mas é essencial lidar com isso com integridade. Até conexões de almas gêmeas podem ser destruídas pela desonestidade. Seja sincero com seu parceiro atual, mas permita-se explorar essa conexão e aceitar a mudança de atitude — pois isso faz parte do que está destinado a viver."



Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Apesar de ser um signo de ar, você não se sente naturalmente à vontade em simplesmente se deixar levar. Por causa disso, fazer planos e alcançar marcos importantes na relação é crucial para sentir segurança. Mas, às vezes, esses marcos acabam não significando muito, especialmente se for só isso que estiver buscando.

Nos últimos meses, você conseguiu descobrir o que realmente deseja daquela pessoa especial. Além de convenções sociais ou estereótipos, a verdade é que você tem a liberdade de criar o relacionamento que melhor se adapta às suas necessidades. Isso significa abrir mão de roteiros fixos e estar disposto a abraçar a jornada conforme ela acontece.

Este é o momento de reconhecer que o amor não precisa ter apenas uma forma. Explore maneiras não convencionais de viver sua relação: seja com uma cerimônia única, escolhendo morar juntos sem se casar, ou algo totalmente diferente. Este é o período para se dar a liberdade de criar o que faz sentido para você. Sua relação sempre foi única, e agora você vai perceber o quanto isso é belo."

